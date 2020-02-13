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За сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом

13.02.2020 10:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. К тестам первой вакцины против коронавируса могут приступить через несколько месяцев. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом

За сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших. Только в Хубэе диагноз подтверждён почти у 15 тысяч пациентов. Власти КНР объясняют это новым методом диагностики, который дает возможность назначить лечение на ранней стадии заболевания.

За сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом

Тем временем количество смертей к этому дню превысило 1300. В город Ухань для борьбы с коронавирусом дополнительно направлены более 2,5 тысяч военных медиков. 

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Новости мира. К тестам первой вакцины против коронавируса могут приступить через несколько месяцев. Об этом сообщает Всемирная организация...
 
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