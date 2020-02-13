Источник материала: Маяк Преднепровья

Единый день безопасности пройдет по всей стране с 20 февраля по 01 марта. В эти дни состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской помощи. В ходе акции будет проведена проверка элементов системы оповещения посредством отправки смс-сообщений.

В период проведения акции состоятся межведомственные учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. Различные учреждения отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий.

Помимо органов государственного управления и местных органов власти, участие в акции примут различные организации и общественные объединения.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко