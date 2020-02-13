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Единый день безопасности пройдет по всей стране с 20 февраля

13.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Единый день безопасности пройдет по всей стране с 20 февраляЕдиный день безопасности пройдет по всей стране с 20 февраля по 01 марта. В эти дни состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской помощи. В ходе акции будет проведена проверка элементов системы оповещения посредством отправки смс-сообщений.

В период проведения акции состоятся межведомственные учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. Различные учреждения отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий.

Помимо органов государственного управления и местных органов власти, участие в акции примут различные организации и общественные объединения.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Единый день безопасности пройдет по всей стране с 20 февраля по 01 марта. В эти дни состоятся целенаправленные профилактические мероприятия
 
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