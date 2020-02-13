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«Ножки Буша» с блеском. Как не надо носить колготки

13.02.2020 10:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Ножки Буша» с блеском. Как не надо носить колготки
shutterstock.com

«Ножки Буша» с блеском. Как не надо носить колготкиПожалуй, ни с одним предметом нашего гардероба мы не допускаем так много грубых и одновременно смешных ошибок, как с колготками. Казалось бы, что тут сложного? Но нет! Как не «ударить в грязь ногами», объясняет дизайнер, эксперт по моде и стилю Мила Марсель.

1. Ноги гиппопотама

Крупная сетка и крупный рисунок на колготках делают акцент на ногах, они их увеличивают, поэтому если вы не обладаете идеальной формой, забудьте об этих дизайнерских штучках.

Однако в том случае, когда вашим ножкам может позавидовать сама Белла Хадид, иногда можно немного пошалить и надеть колготки с принтом или сетку. Главное, следите за тем, чтобы ваш лук был максимально простым и монохромным, не надо его перегружать. Это простое правило часто нарушают многие звезды, надевая, например, леопардовые колготки и леопардовое платье разных цветов и создавая таким образом самый настоящий глянцевый образ, который будет изумительно смотреться на страницах журнала, но однозначно не подойдет для обычной жизни. В то же время черный монохромный наряд плюс леопардовые колготки всегда идеально работает. Возьмите его на заметку.

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2. Оно тебе надо?

Конечно, как есть одежда, которая визуально делает нас стройнее, так есть и колготки, способные вытянуть ножки: вертикальная полоска или стрелка сзади именно так и делают. Но опять же не забывайте, что помимо этого волшебного эффекта они привлекают внимание к вашим ногам, а это значит, что они должны быть идеальными.

3. Рябит в глазах

Как носить цветные варианты? Здесь есть два приема. Прием № 1: «Монохром». Вы надеваете, например, красное платье и красные колготки. Прием № 2: «Один цветовой акцент». Допустим, зеленое платье, зеленое пальто и очень модные в этом году лиловые колготки либо яркий желтый лук и синие колготки. Естественно, такой образ подойдет женщинам, которые любят быть в центре внимания. Если вы не жаждете подобного признания, не надо экспериментировать в данном направлении. Отдавайте предпочтение универсальным цветам: темно-синему, бежевому, коричневому, серому и т. д. Держите перед глазами образ Мелании Трамп, которая часто выходит в свет в бежевых туфлях, колготках и платье.

4. Оденься по сезону

Несмотря на то, что зима в этом году больше похожа на позднюю осень или какое-то межсезонье, это не повод носить колготки телесного цвета с пуховиком и зимней обувью. Когда я вижу такую «красоту» на улицах нашей большой страны, то испытываю настоящий стресс. Дорогие мои, ну наденьте вы на себя бежевый, плотный, непрозрачный аналог, допустим, с кашемиром в составе, и это действительно будет стильно! Сверху светлый пуховик и светлая обувь, и вы точно вызовете восхищение окружающих, а не сочувствие.

Замечу, что сейчас многие звезды ходят на светские тусовки и мероприятия даже зимой с абсолютно голыми ногами. Этот провокационный прием все-таки не должен использоваться в обычной жизни, не надо щеголять своими икрами, например, в театре. Поверьте, вы будете выглядеть нелепо.

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5. Черное/белое

Черные колготки со светлыми вещами — еще одна часто встречающаяся ошибка, которая точно не добавит вам красоты, а просто «разрежет» фигуру в месте, где заканчивается юбка или платье. Советую избегать подобных нелепых промахов, о которых не говорит только ленивый.

6. Нулевые возвращаются

Возможно, я сейчас кого-то шокирую, но колготки с блеском, которые мы когда-то носили в нулевых, возвращаются на пик популярности, правда, исключительно в ярких фэшн-образах, например с одеждой неоновых цветов! Если вы наденете их с обычным луком, конечно, окружающие подумают, что вы одолжили эти жуткие колготки у своей мамы, либо бережно хранили этот раритет много лет и вот наконец-то решили «выгулять».

7. Почти голые ноги

Несмотря на то, что до лета еще далеко, хочу сразу прояснить важный вопрос: надевать в теплое время года телесные колготки 20, 40 ден и выше — табу! Только 8 ден или еще меньше. Не умеете носить эту невероятно хрупкую деталь нижнего белья, тогда (если дресс-код позволяет) вообще постарайтесь обойтись без нее. Поверьте, это будет гораздо лучше, если вы натянете на себя колготки 50 ден с блеском в жару.

«Ножки Буша» с блеском. Как не надо носить колготки
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8. Не пара

Босоножки и телесные колготки, так же как в песне Игоря Николаева про «Дельфина и русалку», не пара! А еще это некрасиво и немодно. Если уж вы хотите надеть их с открытой обувью, выбирайте специально адаптированные модели колготок и чулок с открытыми пальцами. Они продаются в любом магазине, это не какой-то дефицит, за которым надо гоняться по городу или стоять несколько часов в очереди. В конце концов, используйте жидкие колготки.

9. Одолжила ноги

Я еще не встречала в своей жизни ни одной женщины, которая бы сознательно хотела удешевить свой образ. Наоборот мы все мечтаем выглядеть стильно и дорого. А если так, то забудьте, пожалуйста, о колготках цвета «загар», потому что они мало кому действительно подходят и чаще всего просто визуально отделяют ваши ноги от тела, создается ощущение, что вы их у кого-то одолжили. В целом тон колготок должен соответствовать реальному цвету вашей кожи.

 
 
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Как правильно носить колготки с блеском, кому противопоказана крупная сетка и почему плотность 20 ден на ваших ногах зимой в сочетании с теплыми сапогами и...
 
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