Пинчанин рассказал, как за польским часом укладывали трилинку и сколько платили рабочим

Источник материала: Виртуальный Брест

Медиа-Полесье писало о памятнике первой шоссейной дороге в Пинске, которую построили в 1938 году.





Дорога из уникальной плитки была несколько лет назад была на площади Ленина в Пинске. Фото из архива Медиа-Полесья

Судьбу памятника обсуждали на презентации детального плана развития Юго-Западного района.

В 1938 году закончили строительство дороги, связавшей Брест с Пинском. Шоссе имело огромное значение для социального и экономического развития всего региона. Поэтому и установили памятный знак в виде базальтовых столбов на бетонном основании.





Памятник первому шоссе в Пинске

Дорогу до Дрогичина мостили трилинкой - это шестигранная бетонная плитка, которую придумал в 30-годы прошлого столетия польский инженер Владислав Трилинский.

Плитка изготавливалась из кусков базальта, которые заливались бетоном в специальной форме. «Пинской косткой» были вымощены улицы Пинска, Бреста, Слонима, применяли её и в других районах Беларуси.





Знаменитая трилника или «пинская костка»

Пинчанин Виктор Коханович, рассказал Медиа-Полесью, как его отец строил эту дорогу, что этот труд достойно вознаграждался, о том, что дорогу строили на века, но современные специалисты не могут её сохранить.

«Мой покойный отец, Кохнович Емельян Александрович,1912 года рождения, родом из деревни Новоселье Пинского района, что находится в пойме реки Ясельда, в двух километрах от деревни Ставок строил эту дорогу при панской Польше .

С 15-ти лет своей жизни он начал работать на стройках Пинска. На строительстве шоссейной дороги Пинск-Дрогичин работал на укладке шестигранников в дорожное полотно. Как он рассказывал, одни люди возили землю на возах, другие формировали дорожное полотно, третьи укладывали бетонные шестигранники.





Старая дорога на Брест. Фото warszawianka.tourister.ru

Сожалею, что не расспросил раньше: на всей дороге он работал или на определённом участке. В общем, на укладке работало четыре человека. Каждый шестигранник весил два пуда. Норма укладки в день 100 метров (на метр дороги требовалось 10 плиток. – Ред.).

Зарплата в месяц за эту работу была 150 злотых. Курс к доллару США 1$=2 злотых. Велосипед стоил 150 злотых, хорошая корова-75 злотых, бутылка польской водки-2 злотых.

В магазинах в Пинске были товары со всей Европы и мира, купить можно было всё, что хочешь, были бы деньги.





Улица Костюшко (сейчас Ленина) в довоенном Пинске. Фото the-dialogue.com

Работал отец тяжело, но зато не бедствовал и не бегал по подпольным советским коммунистическим кружкам.

С 15-ти лет он работал на стройках Пинска, Варшавы (строил аэродром в Океньце на французской фирме) и на дороге Пинск-Дрогичин. «Накачался» физически так, что до самой пенсии выглядел, как Геракл, мастера спорта по тяжелой атлетике можно было давать не глядя.

А когда в 1939 году пришли "товарищи" голопупые из советской России, то освободили нас от сала, от мяса, колбасы и атрибутов цивилизованной жизни. Как говорил батя, они офигели, увидев, как живут люди в Пинске.





В советские времена «трилинку» покрывали асфальтом

А мораль сей "басни" такова: чтобы хорошо жить, надо работать и получать за свой труд достойную зарплату. Государство, в котором не ценится труд тех, кто производит материальные ценности и процветает ворье и всякие «захребетники», обречено. Это для молодёжи…





Сейчас трилинку часто просто демонтируют, в Пинске используют для мощения небольших участков дорог

…Я написал это всё в память об отце и тех людях, которые эту дорогу строили. Как говорил батя: русские танки, немецкие танки утюжили её, и после войны она долго ещё служила, вот как мы строили - на века, но «товарищи» до неё все-таки добрались. Дорогу где-то демонтировали, где-то в асфальт закатали (Со временем полотно просело и пошло волнами, его не восстанавливали. - Ред.).»