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«Весь спектр эротических удовольствий стал еще ярче». Модели 50+ представили коллекцию к 14 февраля

13.02.2020 10:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

— Как мне стать? Вот так? Или лучше вполборота и чуть-чуть распахнуть халатик? — кокетливо спрашивает одна из моделей у фотографа.
— Да главное не поза, а выражение лица, — подсказывает ей коллега. — Должна быть мысль у тебя на лице. Хотя у тебя сегодня одна мысль: «Я такая секси!».






Дамы смущенно смеются, но продолжают смело позировать и стрелять глазами. Такая уверенность в себе у некоторых из них врожденная, а у кого-то — приобретенная: обучение в студии моделинга при «Центре активного долголетия» не прошло даром.

И на выпускном модели возрастной категории 50+ представили не только коллекции вечерней и верхней одежды от белорусских дизайнеров, но и «пижамки ко Дню святого Валентина». Ну, так их назвали организаторы.





По факту: никакие это не пижамки, а вполне себе эротичное бельишко. А чтобы леди чувствовали себя в нем комфортно, коллекцию разрабатывал дизайнер, которая знает, что нужно женщинам «красивого возраста»: это Лариса Дробыш. Она работала над женским бельем с момента основания «Милавицы», не перестала это делать и сейчас, в свои 72 года. Мы, кстати, о ней уже рассказывали.

Предлагаем вам, рассматривая коллекцию, пофантазировать о том, какой будет ваша пенсия, и почитать, что наши смелые модели думают о сексуальности.


Светлана Коростелева:

— Сексуальность в юности — это всплеск гормонов, желание заниматься сексом на уровне инстинкта. Молодые люди еще не научились отличать страсть от любви, поэтому часто путают настоящие чувства и сексуальное влечение. Прибавьте себя избыток эгоизма — и вот вам объяснение огромному количеству разводов.

Сексуальность после 50 — это осознанное созерцание красоты, как внешней, так и внутренней. Это чувственный голос, ласковый взгляд, приятный аромат, забота о другом человеке. Это праздник для души и тела.


Наталия Пригожинская:

— Я рано вышла замуж, в 20 лет родила дочь, в 30 — сына. Никогда не думала о сексуальности, да в советсское время само слово «сексуальность» было каким-то неприличным. Все свое время я отдавала семье, учебе, работе… А в 50, когда дети выросли и выпорхнули из гнезда, я вдруг поняла, что я женщина! Привлекательная, интересная, с огромным жизненным опытом.

Мне захотелось изучать моду, стиль, дефиле… Все это делает меня свободнее, раскрепощеннее и сексуальнее, если хотите. Хотя мне больше нравится быть элегантной, очаровательной, эффектной, а главное — свободной. Но, быть может, сумма этих компонентов и называется сексуальностью.


Светлана Брыкина:

— В молодости я не знала, что такое сексуальность. Просто была хорошенькой симпатичной девочкой, которая искала парня для создания семьи.

Как правило, почти у всех, и у меня в том числе, муж был первым мужчиной. И любовь была робкая — мы познавали и открывали друг друга вместе. Сейчас же я абсолютно уверена в себе, вижу свою физическую привлекательность и шарм взрослой женщины. Есть опыт любви. Но на первом месте умение общаться с людьми, темы для разговора, кругозор. Только после первого интеллектуального знакомства я чувствую и сексуальные искры. Думаю, что чем более интересна и развита женщина, тем она смелее и сексуальней.


Алла Киштымова:

— Сексуальность в молодости — это творческий процесс, интерес к познанию своего тела и тела партнера. Сексуальность сейчас, в 59 лет — это живительное «вновь», когда знаешь и умеешь многое, когда весь спектр эротических удовольствий становится еще ярче, потому что больше нечего доказывать — ни себе, ни партнеру. Сексуальность этого периода сосредоточена на удовольствии.


Светлана Игнатенко:

— Молодая сексуальность — это взрыв эмоций, поток энергии, который несет тебя в мир страстей и увлечений. В этом возрасте женщина заявляет о своих желаниях, о движении в еще неизвестное будущее, у нее много целей и задач.

А зрелая сексуальность… С ней все просто! Это любовь к себе, мудрость, полная гармония души и тела. Это желание любить, созидать и наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.


Ольга Быховцева:

— Для меня сексуальность всегда означала прежде всего умение излучать сексуальную энергию через походку, манеры, взгляд… Быть привлекательной в любой обстановке и в любом обществе. Быть соблазнительной, чувственной — это всегда было для меня приоритетным. И мерой всему служило только то где, с кем и в какой обстановке я нахожусь.

Прямой смысл сексуальности для меня был связан с чувством любви, привязанности или симпатии. А в этом я очень избирательная, и проявление моей сексуальности к противоположному полу было сложно заслужить.

Сейчас, когда мне 67 лет, ничего не изменилось… Сексуальная женщина чувствует каждую минуту своего существования, излучает энергию, которая привлекает, и получает ее в ответ. Мне приятно быть интересной для окружающих. И это не игра. Сексуальность проявляется намного дольше, чем можно было бы предположить, и без нее жизнь становится сухой и грустной.


Светлана Чернова:

— В юности мы молоды, свежи, красивы, у нас прекрасное тело… Мы просто пользуемся тем, что дала нам природа, и в этом возрасте сексуальность для нас — это не больше чем привлекательность.

А вот с возрастом я поняла, что сексуальность — это откровенность. Я сейчас стала более контактной, эмоциональной, не боюсь проявлять свои чувства, не боюсь быть собой, не боюсь показать себя миру такой, какая я есть. Я считаю, что по-настоящему сексуальной может быть только взрослая женщина. А взросление — это способность открывать сердце, растапливать его, учиться дарить и принимать любовь.


Лариса Заверач:

— Моя сексуальность развивается вместе со мной. Если в молодости это романтизм, мечты о любящем муже, трепет, нежность, желание и потребность проявить себя… То сейчас это самопознание.

Сегодня мне не нужно ни с кем соревноваться, не нужно никому ничего доказывать, поэтому я могу позволить себе воссоединиться с собой. Через свои ощущения, через новое знакомство со своим телом. Поэтому сейчас сексуальность для меня — это мудрость и гармония.


Татьяна Котяткина:

— Сексуальность в юности эгоистична. Я так хороша и притягательна, чтобы получить больше внимания, чтобы взять много разных «плюшек» для себя… Сексуальность в зрелости отдающая. Для него: чтобы жил и не старел. Для других: чтобы не забывали, что такое энергия жизни, которая не заканчивается после 50. И знали: все достойны красоты, радости и удовольствия.

 
Теги: знакомства
 
 
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Белорусские модели возрастной категории 50+ представили «пижамки ко Дню святого Валентина». Ну, так их назвали организаторы. По факту: никакие это не пижамки, а...
 
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