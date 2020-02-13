 Пейзажи, натюрморты, портреты... В Бресте открылась выставка «Как рассказать любовь»

Источник материала: Виртуальный Брест

13 февраля 2020 года в Выставочном зале отеля «HERMITAGE» открылась выставка «Как рассказать любовь», организованная Союзом художников и мастеров учреждения «Центр БелКультуры».





50 художественных работ 12 авторов из Беларуси и России (Санкт-Петербург). Мерцающие отражениями масляные краски на холстах.







Любовь к природе и романтика путешествий – пейзажи. Любовь людей друг к другу – цветочные натюрморты, плачущие росой розы, пасторальные портреты.





Любовь к кулинарному искусству… Смачный натюрморт с изображением поблёскивающего копченого сала в окружении острого перца и рядом – ароматной клубники.