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Пейзажи, натюрморты, портреты... В Бресте открылась выставка «Как рассказать любовь»
13.02.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13 февраля 2020 года в Выставочном зале отеля «HERMITAGE» открылась
50 художественных работ 12 авторов из Беларуси и России (Санкт-Петербург). Мерцающие отражениями масляные краски на холстах.
Любовь к природе и романтика путешествий – пейзажи. Любовь людей друг к другу – цветочные натюрморты, плачущие росой розы, пасторальные портреты.
Любовь к кулинарному искусству… Смачный натюрморт с изображением поблёскивающего копченого сала в окружении острого перца и рядом – ароматной клубники.
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13 февраля 2020 года в Выставочном зале отеля «HERMITAGE» открылась выставка «Как рассказать любовь», организованная Союзом художников и мастеров учреждения «Центр...
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