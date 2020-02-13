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Пейзажи, натюрморты, портреты... В Бресте открылась выставка «Как рассказать любовь»

13.02.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13 февраля 2020 года в Выставочном зале отеля «HERMITAGE» открылась выставка «Как рассказать любовь», организованная Союзом художников и мастеров учреждения «Центр БелКультуры».

Пейзажи, натюрморты, портреты... В Бресте открылась выставка «Как рассказать любовь»

50 художественных работ 12 авторов из Беларуси и России (Санкт-Петербург). Мерцающие отражениями масляные краски на холстах.

Пейзажи, натюрморты, портреты... В Бресте открылась выставка «Как рассказать любовь»
 Пейзажи, натюрморты, портреты... В Бресте открылась выставка «Как рассказать любовь»

Любовь к природе и романтика путешествий – пейзажи. Любовь людей друг к другу – цветочные натюрморты, плачущие росой розы, пасторальные портреты.

Пейзажи, натюрморты, портреты... В Бресте открылась выставка «Как рассказать любовь»

Любовь к кулинарному искусству… Смачный натюрморт с изображением поблёскивающего копченого сала в окружении острого перца и рядом – ароматной клубники.

 
 
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  13 февраля 2020 года в Выставочном зале отеля «HERMITAGE» открылась выставка «Как рассказать любовь», организованная Союзом художников и мастеров учреждения «Центр...
 
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