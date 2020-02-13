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В Беларуси пройдет акция «Единый день безопасности»

13.02.2020 08:59 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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С 20 февраля по 1 марта в Беларуси пройдет акция «Единый день безопасности», в рамках которой будут проводиться целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первичной помощи.

Участие в акции примут не только республиканские органы государственного управления, местные органы власти, но и различные организации и общественные объединения.

В период проведения «Единого дня безопасности» будут проведены учения, тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Одним из координаторов проведения практических мероприятий выступит Госпромнадзор.

МЧС организует квест «Формула безопасности», интеллектуальную игру «Безопасный сосед», обучающую площадку «Пять шагов спасения», профилактические мероприятия в учебных заведениях, конкурсы на лучшую творческую работу, посвященную вопросам безопасности жизнедеятельности, концерты, дни открытых дверей и иные мероприятия.

«Единый день безопасности» планируется проводить в стране дважды в год: в феврале и сентябре.

Владимир КРИВИЦКИЙ,
государственный инспектор отдела надзора Брестского областного управления Госпромнадзора.

 
 
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