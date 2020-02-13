Мужчина угнал машину, но застрял на пустыре

Источник материала: Аргументы и факты

Ночью 11 февраля в Пружанах 24-летний мужчина проник через незапертую дверь в автомобиль «Фольксваген», находившийся вблизи одного из частных домов.

Воспользовавшись оставленным в салоне ключом зажигания, он завёл автомобиль и совершил поездку по городу. Спустя несколько минут автомобиль застрял на пустыре возле гаражного кооператива. Не сумев выбраться, угонщик оставил ТС, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угон. Новое преступление он совершил в период отбытия наказания не связанного с лишением свободы.