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Мужчина угнал машину, но застрял на пустыре

13.02.2020 08:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина угнал машину, но застрял на пустыре
Фото из открытых источников

Ночью 11 февраля в Пружанах 24-летний мужчина проник через незапертую дверь в автомобиль «Фольксваген», находившийся вблизи одного из частных домов.

Воспользовавшись оставленным в салоне ключом зажигания, он завёл автомобиль и совершил поездку по городу. Спустя несколько минут автомобиль застрял на пустыре возле гаражного кооператива. Не сумев выбраться, угонщик оставил ТС, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угон. Новое преступление он совершил в период отбытия наказания не связанного с лишением свободы.

За совершение повторного угона возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 214 Уголовного кодекса. 

Мужчина угнал машину, но застрял на пустыре
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Теги: Могилев
 
 
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В Пружанах следователи устанавливают обстоятельства угона.
 
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