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История Победы: в Минске открылась выставка юных художников из Беларуси и России

13.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка картин, посвященная 75-летию Победы. Работы созданы юными художниками из Беларуси и России, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Музей истории Великой Отечественной войны – это больше четырех тысяч выставочных квадратных метров и 10 тысяч экспонатов. Среди них много уникальных, в том числе настоящие боевые машины. Как, например, подлинный легендарный танк Т-34. Под потолком скоростной истребитель Красной армии И-16 и немецкий истребитель «Мессершмитт – 109».

Память о войне – и в работах юных художников. Образы переносят на холст с помощью карандашей и вдохновения. Дарья Аниховская делает наброски танка. Про Великую Отечественную войну девочке рассказывали с детства. В семье Аниховских свой герой: прабабушка Мария Дмитриевна. И хотя внучка помнит ее лишь по фотографии, историю знает наизусть.

«Она жила в деревне Хоромцы в Гомельской области. Мне рассказывали, что она помогала партизанам и прятала их в печке. Немцы однажды эту печку хотели зажечь. Но соседи помогли и отвлекли немцев. Тогда бабушка перепрятала их в подвал. Я бабушке очень благодарна», – рассказала Дарья.

Выставка «Наследники Великой Победы» – проект союзный. В нем участвуют дети из Беларуси и России. В основе работ семейные истории.

«Получив хлеб, он возвращался домой. Нужно было идти два километра. Он был голоден, и пока шел, отщипывал этот хлеб. Когда пришел домой, осталась лишь одна горбушка. Мать его встретила и говорит: а что мы с Людой есть будем? Вот так эта история превратилась в произведение юного художника», – рассказал руководитель проекта «Наследники Победы» Игорь Мотин.

Елизавета Матус изобразила своего прадеда юным бойцом. Константин Васильевич Касперович встретил войну в 19 лет, участвовал в освобождении Беларуси, награжден Орденом Славы III степени.

«Была сильная стрельба, минометный огонь. Но мой прадедушка передал приказ командира батальона командиру роты. И они смогли пробить оборону противника», – говорит о своем сюжете Елизавета.

Экспозиция завершается в холле у Зала Победы. Благодаря огромному куполу он залит светом в любую погоду. По периметру тысячи фамилий – доказательство того, что наследники Победы помнят.

Выставка «Наследники Победы» продлится до 27 марта.



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Теги: Минск
 
 
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В работах участников проекта «Наследники Победы» – память о войне, история подвига прадедов.
 
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