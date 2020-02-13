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История Победы: в Минске открылась выставка юных художников из Беларуси и России
13.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске в Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка картин, посвященная 75-летию Победы. Работы созданы юными художниками из Беларуси и России, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Музей истории Великой Отечественной войны – это больше четырех тысяч выставочных квадратных метров и 10 тысяч экспонатов. Среди них много уникальных, в том числе настоящие боевые машины. Как, например, подлинный легендарный танк Т-34. Под потолком скоростной истребитель Красной армии И-16 и немецкий истребитель «Мессершмитт – 109».
Память о войне – и в работах юных художников. Образы переносят на холст с помощью карандашей и вдохновения. Дарья Аниховская делает наброски танка. Про Великую Отечественную войну девочке рассказывали с детства. В семье Аниховских свой герой: прабабушка Мария Дмитриевна. И хотя внучка помнит ее лишь по фотографии, историю знает наизусть.
Выставка «Наследники Великой Победы» – проект союзный. В нем участвуют дети из Беларуси и России. В основе работ семейные истории.
Елизавета Матус изобразила своего прадеда юным бойцом. Константин Васильевич Касперович встретил войну в 19 лет, участвовал в освобождении Беларуси, награжден Орденом Славы III степени.
Экспозиция завершается в холле у Зала Победы. Благодаря огромному куполу он залит светом в любую погоду. По периметру тысячи фамилий – доказательство того, что наследники Победы помнят.
Выставка «Наследники Победы» продлится до 27 марта.
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В работах участников проекта «Наследники Победы» – память о войне, история подвига прадедов.
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