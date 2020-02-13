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Картины писали прямо в музее. Выставка юных художников проходит в Минске

13.02.2020 11:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Война сквозь призму искусства. К 75-летию Победы в музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка юных художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картины писали прямо в музее. Выставка юных художников проходит в Минске

В экспозиции более 60 работ. Живопись, графика, но самое главное – это эмоции детей, которые они отразили в своих работах. Здесь и картины по мотивам военных произведений, и личные интерпретации, созданные после встреч с ветеранами и узниками концлагерей, и семейные истории из личного архива.

Картины писали прямо в музее. Выставка юных художников проходит в Минске

Гостями открытия выставки стали учащиеся художественных школ столицы. Свои шедевры они создавали прямо в залах музея.

Картины писали прямо в музее. Выставка юных художников проходит в Минске

Игорь Мотин, директор Бобруйской городской детско-юношеской образцовой студии изобразительного искусства «Радуга»:
Эта тема как бы уходит, выхолащивается из семейных альбомов, из семейных рассказов, реликвий, воспоминаний. А я, как педагог, руководитель художественной школы и проекта, в том числе, всегда говорю, что это наш стержень, на котором держится и семейственность, и образование, и воспитание, потому что мы благодаря тем людям, которые добыли победу, в общем-то, и живём, и существуем на этой земле.

Картины писали прямо в музее. Выставка юных художников проходит в Минске


Елизавета Матус, участница выставки:
Обязательно нужно помнить, знать историю не только своей семьи, но и в общем, потому что это делали ради нас, ради нашего будущего и мы должны чтить память тех, кто погиб. И самое малое, что мы можем сделать это помнить. Помнить о них.

Картины писали прямо в музее. Выставка юных художников проходит в Минске

Экспозиция собрала творчество юных художников из Беларуси и России. Посмотреть картины можно будет до 27 марта.

Люди в материале: Игорь Мотин, Елизавета Матус
 
 
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Новости Беларуси. Война сквозь призму искусства. К 75-летию Победы в музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка юных художников, сообщили в...
 
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