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Картины писали прямо в музее. Выставка юных художников проходит в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Война сквозь призму искусства. К 75-летию Победы в музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка юных художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экспозиции более 60 работ. Живопись, графика, но самое главное – это эмоции детей, которые они отразили в своих работах. Здесь и картины по мотивам военных произведений, и личные интерпретации, созданные после встреч с ветеранами и узниками концлагерей, и семейные истории из личного архива.
Гостями открытия выставки стали учащиеся художественных школ столицы. Свои шедевры они создавали прямо в залах музея.
Игорь Мотин, директор Бобруйской городской детско-юношеской образцовой студии изобразительного искусства «Радуга»:
Экспозиция собрала творчество юных художников из Беларуси и России. Посмотреть картины можно будет до 27 марта.
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Новости Беларуси. Война сквозь призму искусства. К 75-летию Победы в музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка юных художников, сообщили в...
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