Инфляция в 2020 году будет в пределах целевого ориентира в 5% - Нацбанк

Источник материала: Аргументы и факты

В регуляторе подчеркнули: фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики, сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов.

По итогам 2019 года прирост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре 5%. Базовая инфляция замедлилась до 3,5% и сохранится вблизи этого уровня на протяжении 2020 года.