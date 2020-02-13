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Инфляция в 2020 году будет в пределах целевого ориентира в 5% - Нацбанк

13.02.2020 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Инфляция в 2020 году будет в пределах целевого ориентира в 5% - Нацбанк
Фото из открытых источников

В регуляторе подчеркнули: фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики, сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов.

По итогам 2019 года прирост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре 5%. Базовая инфляция замедлилась до 3,5% и сохранится вблизи этого уровня на протяжении 2020 года.

По версии Нацбанка, внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси. Со стороны внутренней экономики также не ожидается проинфляционного давления. 

Инфляция в 2020 году будет в пределах целевого ориентира в 5% - Нацбанк
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В прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен.
 
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