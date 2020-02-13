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«Больше куришь, а платят все»: Блищ объяснил, почему «Табакерки» – личная боль вообще каждого

13.02.2020 11:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Заметили, что «Табакерок» – киосков для продажи табака – в Минске все больше и больше? О чем говорить: точки постепенно добираются до территории городского ядра, их ставят на расстоянии меньше ста метров друг от друга, в паре шагов от детской поликлиники – в общем, власти города делают все, что противоречит их первоначальным обещаниям. Особый шарм этой истории добавляет тот факт, что в Беларуси «Табакерки» разрешено ставить единственной компании – «Энерго-Оил», которую контролирует бизнесмен Алексей Олексин. Но правда еще и в том, что табачные киоски – дело каждого беларуса. Блогер Денис Блищ в своем новом посте объяснил, почему. Мы цитируем Дениса.

«В Минске уже установлено множество «Табакерок», и их количество продолжает расти, причем даже в пределах первого кольца – то есть в той части города, где курительных киосков не должно было быть вообще. В целом настроения масс по отношению к «Табакеркам» однозначные, хотя они, думаю, вызваны скорее непрозрачностью внедрения сети в города. В частности, в Минске коммерческие киоски были под разными предлогами снесены, а тут вновь. Ну и с чего бы монополия для конкретного бизнесмена? Я, может, тоже хочу куревом торговать – дайте-ка мне место и условия. Изредка находятся и лояльные комментарии: типа курящим лучше, а остальным чем мешает? Давайте расскажу.

Вообще это парадокс и даже анекдот, когда государство создает условия для продвижения табака. Человечество, в общем, уже пришло к единому мнению, что курение крайне негативно влияет на здоровье и провоцирует массу не самых приятных болезней, не давая ничего взамен. Понятно, люди болеют и умирают не только от табака, но табак злее многого другого.

Короче, любой стране на свете полезно прилагать усилия к ограничению курения и сокращению возможностей легально и дешево потреблять табак. Прогрессивные капиталистические страны выбрали путь заградительных тарифов. Курить дорого. Настолько дорого, что втянуться в эту привычку в подростковом возрасте практически невозможно – это снижает число зависимостей, так как вхождение в курение во взрослом возрасте происходит реже. Дело, в общем, молодое.

Понятно, тотально ограничена и запрещена реклама, в том числе на уровне демонстрации товаров на прилавках и даже «необъявление» мест их покупки. Например, в Финляндии сигареты продаются в супермаркетах, но об этом нигде невозможно узнать. Знающий на просьбу продать сигареты получает прайс-лист в руки и называет номер из него – по номеру и оформляется покупка. Сами сигареты вываливаются откуда-то из специальной емкости у кассы.

Зачем все эти хитрости? Как ни странно на первый взгляд, но существует прямая зависимость между объемом потребления и доступностью и, конечно, не только сигарет. Любой курильщик скажет (и я тоже в прошлом), что наличие запаса курева под рукой провоцирует чаще зажигать сигарету. Если у человека стандартная суточная «доза» равняется пачке, то запас из 30 пачек будет практически всегда израсходован быстрее, чем за 30 дней. Так устроена человеческая психика и алгоритм реализации зависимостей.

Кроме того, «Табакерка» у дома – это такой же мерчендайзинговый прием, как работа с товаром на полках магазина. Ни для кого не секрет, что продажи нужных товаров увеличиваются через маркетинг в точках продаж – появлением их на уровне глаз покупателей, установкой в нескольких местах по маршруту в торговом зале, расстановкой в зоне сопутствующих товаров. Если не по такому принципу строится сеть табачных киосков, то по какому же? Это все ловушки, призванные больше и чаще покупать и потреблять.

Окей, какое до всего этого дело некурильщикам?

Братцы, здоровье общества – общая расходная статья. В странах, где сигареты стоят по 20 баксов за пачку, их акцизы идут на лечение и реабилитацию в том числе бывших курильщиков. В странах, где сигареты стоят два доллара за пачку, на лечение и реабилитацию работает фонд социальной защиты населения и бюджет страны. Сказать, кто их наполняет?

Больше «Табакерок» – больше куришь. Больше куришь – больше рисков. А платят все».

 
Теги: Минск
 
 
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Заметили, что «Табакерок» – киосков для продажи табака – в Минске все больше и больше? О чем говорить: точки постепенно добираются до территории городского ядра,...
 
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