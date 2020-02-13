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В Бресте при столкновении двух автомобилей пострадал ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. При столкновении двух автомобилей в Бресте пострадал ребенок.
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На перекрестке он не уступил дорогу – произошло столкновение с Ford под управлением 28-летнего брестчанина.
В результате аварии в больницу для оказания медпомощи был доставлен ребенок, который находился на пассажирском сидении. Благодаря тому, что пострадавший находился в детском удерживающем устройстве, он не получил тяжелых травм.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. При столкновении двух автомобилей в Бресте пострадал ребенок. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась вечером 12...
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