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Под Псковом столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль: 8 человек погибли

13.02.2020 10:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Смертельное ДТП под Псковом. Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Под Псковом столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль: 8 человек погибли

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Авария произошла ночью на трассе Санкт-Петербург – Невель. Известно, что среди погибших – граждане Украины.   

Под Псковом столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль: 8 человек погибли

Еще два человека госпитализированы. Один из них – наш соотечественник.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Специалисты, которые обслуживают трассу, сообщили, что дорога была обработана противогололедными реагентами.   

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Новости России. Смертельное ДТП под Псковом. Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, сообщили в программе Новости...
 
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