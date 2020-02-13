ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка отправилась из Узденского района в Минск и пропала. Её ищут больше недели

13.02.2020 10:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Узденском районе девушка отправилась в Минск и пропала.  

По информации УВД Минского облисполкома, устанавливается местонахождение 26-летней Сорокиной (Говорковой) Ольги Юрьевны – жительницы Минска.  

Девушка отправилась из Узденского района в Минск и пропала. Её ищут больше неделиФото: УВД Минского облисполкома  

Она 4 февраля около 20:00 вышла из дома знакомой в аг. Хотляны Узденского района, собираясь на маршрутке направиться в столицу. После этого о местонахождении девушки ничего неизвестно.  

На вид Ольге 25-30 лет, рост около 165-170 сантиметров, плотного телосложения, овальное лицо, черные волнистые волосы.  

Девушка отправилась из Узденского района в Минск и пропала. Её ищут больше недели
Фото: УВД Минского облисполкома  

Была одета в черную куртку ниже пояса, черные брюки, темные полуботинки.  

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номерам телефонов: 8 017 185 60 53, 375 29 778 92 95 либо по телефону 102.  

Люди в материале: Сорокина Ольга
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Узденском районе девушка отправилась в Минск и пропала.   По информации УВД Минского облисполкома, устанавливается местонахождение 26-летней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Псковом столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль: 8 человек погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика