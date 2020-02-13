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«Страна защитила этих людей, обеспечила их многим». 150 тысяч украинских беженцев остались жить в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За шесть лет 150 тысяч беженцев из Украины нашли свой второй дом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Бресте прошла встреча с председателем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди.
В первую очередь, это происходит из-за уменьшения потока граждан Украины. Стабилизация ситуации на востоке страны даёт ощутимый эффект.
Ольга Савко, беженка из Луганска (Украина):
Жан-Ив Бушарди, председатель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:
В Бресте Жан-Ив Бушарди обсудил также реконструкцию пункта временного размещения беженцев.
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«Страна защитила этих людей, обеспечила их многим». 150 тысяч украинских беженцев остались жить в Беларуси
Новости Беларуси. За шесть лет 150 тысяч беженцев из Украины нашли свой второй дом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Бресте прошла...
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