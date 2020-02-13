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Названы победители в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда
13.02.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Признаны победителями городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях города Пинска в 2019 году:
- среди организаций непроизводственной сферы - ОАО "Север-Пинск";
- среди организаций производственной сферы со списочной численностью на конец года до 100 человек включительно - ОАО "Пинскэлектромонтаж";
- среди организаций производственной сферы со списочной численностью работников на конец года от 101 до 500 человек включительно - ИТПУП "Стэнлес";
- среди организаций производственной сферы со списочной численностью на конец года свыше 500 человек - филиал "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго".
Победителя вручены дипломы и денежные премии.
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Признаны победителями городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях города Пинска в 2019 году: - среди организаций...
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