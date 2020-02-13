Названы победители в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда

Источник материала: Пинский Вестник

Признаны победителями городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях города Пинска в 2019 году:

- среди организаций непроизводственной сферы - ОАО "Север-Пинск";

- среди организаций производственной сферы со списочной численностью на конец года до 100 человек включительно - ОАО "Пинскэлектромонтаж";

- среди организаций производственной сферы со списочной численностью работников на конец года от 101 до 500 человек включительно - ИТПУП "Стэнлес";

- среди организаций производственной сферы со списочной численностью на конец года свыше 500 человек - филиал "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго".

Победителя вручены дипломы и денежные премии.