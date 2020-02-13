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Прокуратура области проанализировала причины невыплаты заработной платы
13.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В порядке надзора за исполнением законодательства о своевременной выплате заработной платы в 2019 году органы прокуратуры Минской области внесли 69 актов надзора. Об этом
В результате их рассмотрения погашена задолженность по оплате труда в размере 2 млн 824 тыс. рублей, 13 должностных лиц организаций привлечены к административной ответственности за несоблюдение законодательства о труде.
Например, прокуратура Смолевичского района рассмотрела обращение работников одной из строительных организаций, где задолженность по оплате труда за период с февраля по июль 2019 года превысила 170 тыс. рублей. По требованию прокурора района директор предприятия привлечен к административной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты. Организация частично погасила образовавшуюся задолженность в сумме более 36 тыс. рублей.
Прокуратура Пуховичского района по обращениям двух граждан о невыплате заработной платы в размере 2,6 тыс. рублей вынесла предписание руководителю субъекта хозяйствования в сфере услуг. Акт надзора исполнен незамедлительно – деньги выплачены в полном объеме.
Прокуратура Солигорского района в ходе выборочной проверки на одном из строительных предприятий вскрыла нарушения сроков выплаты заработной платы и среднего заработка за время трудового отпуска. В адрес наблюдательного совета и генерального директора этого предприятия прокурор района внес представление, по результатам рассмотрения которого руководитель привлечен к дисциплинарной и административной ответственности.
По актам реагирования прокуратуры Борисовского района об устранении нарушений законодательства о труде работникам суммарно выплачены 572 тыс. рублей.
Работа в данном направлении будет продолжена, говорится в сообщении.
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В порядке надзора за исполнением законодательства о своевременной выплате заработной платы в 2019 году органы прокуратуры Минской области внесли 69 актов надзора.
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