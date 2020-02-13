Прокуратура области проанализировала причины невыплаты заработной платы

Источник материала: Слуцк Город

В порядке надзора за исполнением законодательства о своевременной выплате заработной платы в 2019 году органы прокуратуры Минской области внесли 69 актов надзора. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Минской области.

В результате их рассмотрения погашена задолженность по оплате труда в размере 2 млн 824 тыс. рублей, 13 должностных лиц организаций привлечены к административной ответственности за несоблюдение законодательства о труде.

Например, прокуратура Смолевичского района рассмотрела обращение работников одной из строительных организаций, где задолженность по оплате труда за период с февраля по июль 2019 года превысила 170 тыс. рублей. По требованию прокурора района директор предприятия привлечен к административной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты. Организация частично погасила образовавшуюся задолженность в сумме более 36 тыс. рублей.

Прокуратура Пуховичского района по обращениям двух граждан о невыплате заработной платы в размере 2,6 тыс. рублей вынесла предписание руководителю субъекта хозяйствования в сфере услуг. Акт надзора исполнен незамедлительно – деньги выплачены в полном объеме.

Прокуратура Солигорского района в ходе выборочной проверки на одном из строительных предприятий вскрыла нарушения сроков выплаты заработной платы и среднего заработка за время трудового отпуска. В адрес наблюдательного совета и генерального директора этого предприятия прокурор района внес представление, по результатам рассмотрения которого руководитель привлечен к дисциплинарной и административной ответственности.

По актам реагирования прокуратуры Борисовского района об устранении нарушений законодательства о труде работникам суммарно выплачены 572 тыс. рублей.

Работа в данном направлении будет продолжена, говорится в сообщении.