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Мужчина погладил котенка в парке, и это заметили другие коты. Вот, что они сделали
Источник материала: Tut.by
Кошки — животные, которым часто нужно внимание человека. С этим столкнулся мужчина из Японии, который увидел маленького котенка в парке и решил его погладить. Это заметили другие коты, которым тоже захотелось немного ласки. Но, кажется, их было слишком много. Посмотрите, что произошло!
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