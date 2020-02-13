Мужчина погладил котенка в парке, и это заметили другие коты. Вот, что они сделали

Источник материала: Tut.by

Кошки — животные, которым часто нужно внимание человека. С этим столкнулся мужчина из Японии, который увидел маленького котенка в парке и решил его погладить. Это заметили другие коты, которым тоже захотелось немного ласки. Но, кажется, их было слишком много. Посмотрите, что произошло!