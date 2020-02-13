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Все ближе к нам: в Пскове объявили "масочный" режим

13.02.2020 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания Пскова вводится "масочный" режим для сотрудников, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Глава Пскова подписал постановление "О введении на территории города Пскова комплекса необходимых ограничительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ". В документе говорится о введении на объектах высокого риска инфицирования "масочного" режима для сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы Пскова.

Этот режим будет действовать в городе до особого распоряжения главного государственного санитарного врача Псковской области.

Аптекам поручено незамедлительно обеспечить наличие средств индивидуальной защиты в розничной сети.

Напомним, что от Пскова до белорусских Россон 240 - километров, а граница Псковской и Витебской областей весьма условна и многие белорусы работают в Псковской области. В общем, приготовиться не мешает и нам.  

 
 
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В образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания Пскова вводится "масочный" режим для сотрудников, сообщили в...
 
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