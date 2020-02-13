Влюбчивая и одинокая. Почему Лидии Смирновой мужчины прощали все

Источник материала: Аргументы и факты

Одна из самых любимых советских актрис была дочерью офицера царской армии. Это Лидия Смирнова, которая появилась на свет 13 февраля 1915 г. в далекой Уфимской губернии. Папа Лидочки сражался в армии Колчака. Когда же Колчак потерпел поражение, отцу будущей актрисы пришлось эмигрировать. Он скрепя сердце оставил маленькую дочку в семье родного брата и покинул Россию. Лида Смирнова до десятилетнего возраста не знала, что живет не с отцом — она была уверена, что этот мужчина и есть ее папа. Но когда Лиде исполнилось 10 лет, ей показали фотографии, на которых она, малышка, была запечатлена вместе с настоящими родителями. Так она узнала, что папа оставил ее, а мама умерла еще до его отъезда.

Любовь на лыжне

Говорят, с этого момента Лидочка стала считать себя сиротой: она никогда не видела особой ласки ни от тети, ни от дяди, родителей своих не помнила, поэтому девочка предпочла отдалиться от родственников.

Она решила во что бы то ни стало добиться известности, чтобы хотя бы чужие люди любили ее и восхищались ею. Смирнова пошла учиться в балетную школу при Большом театре. Но после получения аттестата ей поначалу пришлось выбрать более земную профессию. Девушка поступила в промышленно-экономический техникум. А после техникума, уже работая в управлении авиационной промышленности, она подала документы в авиационный институт.





Лидия Смирнова на лыжной прогулке. 1958 год. Фото: РИА Новости / С. Мишин

Но через год Смирнова поняла, что слишком далека от авиации, забрала документы и отнесла их в театральный институт, точнее в три театральных института. И во все три поступила. И долго ломала голову, на каком же остановиться. Лидочка решила учиться в студии при Камерном театре. Не потому, что была поклонницей этого театра, а потому, что студия находилась недалеко от ее дома.

Чтобы не терять форму после балетной школы, Лидочка каждый день занималась пробежкой, а зимой каталась на лыжах. Так на одной лыжне она встретила свою первую любовь — журналиста Сергея Добрушина. Вскоре влюбленные обменялись кольцами.

Сергей настолько любил свою Лидочку, что закрывал глаза на все ее многочисленные увлечения. Тем более что романы-то она крутила, но уходить к своим кавалерам наотрез отказывалась.

Так, в Смирнову был влюблен композитор Исаак Дунаевский, он воспылал страстью к юной актрисе во время работы над картиной «Моя любовь». Старожилы кино рассказывают, что Дунаевский каждый месяц 13 числа посылал объекту своей страсти огромные букеты цветов и подарки, писал письма, направлял телеграммы. По слухам, он даже предложил ей выйти за него замуж. Но Смирнова отказалась. Тогда композитор отступил. А спустя некоторое время позвонил в дверь ее квартиры. Дунаевский вручил ошарашенной Смирновой букет цветов и сообщил, что его любовь к ней прошла.





Лидия Смирнова печет пироги на своей кухне. 1958 год. Фото: РИА Новости / С. Мишин

Муж уже было понадеялся, что его Лида наконец-то станет домашней верной женой. Но не тут-то было. Во время очередных съемок Смирнова влюбилась в капитана корабля. Для нее это был курортный роман, а для капитана — настоящая любовь. Поэтому он последовал за актрисой в Москву и потребовал от нее бросить мужа. Смирнова и капитану дала от ворот поворот. Ведь дома ее дожидался любящий Сережа.

А вот сама Смирнова Сережу не дождалась. Во время войны в 1941-м он ушел на фронт и не вернулся — пропал без вести. Лидия до последних дней была уверена, что Сережа жив, ведь он пообещал ей, что если его ранят и он станет инвалидом, он уже к ней не придет.

Жизнь на два дома

Второй муж актрисы, оператор Владимир Рапопорт, также боготворил свою Лидочку и прощал ей все ее увлечения. Однажды он даже утирал слезы на ее щеках, после того как один из кавалеров… изменил Смирновой.

Мирился Владимир и с безумной страстью жены к режиссеру Константину Воинову, который снимал Лидочку в «Женитьбе Бальзаминова», «Рудине», «Дядюшкином сне». Она буквально жила на два дома. Утром приходила к Рапопорту, который был серьезно болен, убирала, стирала, готовила, а вечером спешила в Воинову, который снял для их совместной жизни комнату в коммунальной квартире — ведь он не мог привести Лиду в свой дом, так как сам был женат.



«Женитьба Бальзаминова», 1964 год.

После смерти супруга Смирнова недолго была счастлива с Воиновым. Он тоже серьезно заболел. Смирнова все время его болезни самоотверженно ухаживала за любимым, хотя и супруга, и дочь Воинова были категорически против ее нахождения в их квартире. Но Смирнова продолжала приходить в дом к другой женщине вплоть до самой смерти Воинова.

Смирнова, как она сама признавалась, так и не нашла своего счастья: фильмы закончились, а личная жизнь нормально не сложилась. И хоть она флиртовала и пользовалась повышенным мужским вниманием даже в преклонных годах, ее дом казался ей пустым.