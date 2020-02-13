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Ученые выяснили, сколько дней коронавирус живет на предметах

13.02.2020 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новое исследование предполагает, что если новый тип коронавируса, которому присвоили название COVID-19, похож на другие вирусы своего семейства, он может оставаться активным на поверхности предметов в течение девяти дней. Об этом сообщает журнал Journal of Hospital Infection.


Фото: Reuters

В статье отмечается, что анализ 22 исследований показал — коронавирусы человека, такие как SARS, MERS или HCoV, могут сохраняться на «неживых» поверхностях (металле, стекле или пластике), вплоть до девяти дней. Однако они могут быть эффективно инактивированы процедурами дезинфекции поверхности с помощью 62−71% этанола, 0,5% перекиси водорода или 0,1% гипохлорита натрия в течение 1 минуты.

Что же касается нового коронавируса, недавно получившего официальное название COVID-19, то у ученых пока мало информации о стойкости COVID-19 на открытых неживых поверхностях. Как отмечают авторы, пока даже неясно, может ли человек получить COVID-19, дотрагиваясь до поверхности или объекта, на котором есть вирус, а затем касаясь своего рта, носа или глаза.

Проанализировав данные, авторы статьи пришли к выводу, что на разных типах материалов семейство человеческих коронавирусов, куда входит и новый тип, могут оставаться заразными от 2 часов до 9 дней. Более высокая температура, такая как 30 °C или 40 °C, уменьшала продолжительность персистенции высокопатогенных MERS-CoV, TGEV и MHV. Хотя некоторые коронавирусы, которые инфицируют только животных, например, TGEV и MHV, могут сохраняться на неодушевленных предметах более 28 дней.

При этом низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают срок жизни вируса.

Так что авторы предлагают тщательно дезинфицировать поверхности растворами, эффективными в отношении SARS и MERS, и рекомендуют частое мытье рук и протирку предметов, с которым могли контактировать инфицированные.

 
 
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Также они вывели простые правила дезинфекции.
 
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