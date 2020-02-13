Лукашенко: мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования

Источник материала: Асiповiцкi край

Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Между двумя странами отмечается устойчивая активизация политических контактов. В 2017 году в Федеральном собрании Швейцарии впервые создана парламентская группа дружбы с Беларусью. В 2018 году состоялся официальный визит в Швейцарию председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко, в 2019-м — визиты первого заместителя премьер-министра и председателя правления Нацбанка.

В мае 2019 года Федеральный совет Швейцарии принял решение о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси. А уже в сентябре Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт вручил верительные грамоты главе белорусского государства. Сегодня в Минске откроется посольство Швейцарии.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то в последние годы достигнуты рекордные показатели в части роста белорусского экспорта товаров и услуг, привлечения инвестиций.

За прошлый год товарооборот Беларуси со Швейцарией составил $258,2 млн, что более чем на 38% превышает уровень 2018-го, экспорт достиг $40 млн (плюс 34,7%), импорт превысил $218 млн (почти на 40% больше). Беларусь поставляла в Швейцарию в основном специфические товары, кузова для автомобилей, изделия из камня или других минеральных веществ, овощи. Импортировались электрические трансформаторы, части подвижного состава, лекарственные средства и медицинское оборудование, изделия из недрагоценных металлов. Значительную долю импорта составляет оборудование для модернизации белорусской промышленности.

Швейцария входит в десятку стран — ключевых потребителей белорусских услуг, в основном транспортных, компьютерных, телекоммуникационных и информационных. Примечательно, что оборот услуг с этой страной превышает товарооборот. С января по ноябрь 2019 года экспорт услуг в Швейцарию увеличился на 30,5% и составил $180 млн.

Эта страна также входит в число пяти крупнейших инвесторов в Беларусь по показателю прямых иностранных инвестиций на чистой основе ($41 млн за январь-сентябрь 2019 года). В Беларуси зарегистрированы 103 организации со швейцарскими инвестициями, в том числе 37 совместных и 66 иностранных, а также 39 представительств.

Источник: БЕЛТА