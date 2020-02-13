|
В Минске в продаже появились новые квартиры по миллиону долларов. Показываем, как они выглядят
Источник материала: Tut.by
В прошлом году на столичном рынке жилья самым дорогим предложением была двухкомнатная квартира в Войсковом переулке с
В прошлом году Минска">самый дорогой квадратный метр был зафиксирован в сделке с однокомнатной квартирой, расположенной в ЖК «У Троицкого». Квартира площадью 66,7 квадратного метра была продана за 260 тысяч долларов, по 3898 за «квадрат».
Сейчас в этом жилом комплексе продается трехкомнатная квартира площадью 179,4 квадратного метра. Жилье расположено на пятом этаже. В квартире два санузла, три балкона, сделан ремонт. Цена — 1 миллион долларов в эквиваленте, по 5 574 доллара за квадратный метр.
Еще одна квартира на миллион долларов расположена в ЖК «Маяк Минска», в недавно сданном в эксплуатацию доме. Известно, что этот объект застройщик возводил за свой счет и жилье в нем до сдачи дома не продавалось.
Площадь квартиры — 171 квадратный метр, расположена на крайнем 13-м этаже. Жилье без отделки, но продавец позаботился о дизайнерском проекте и выложил его в качестве иллюстрации к объявлению. Цена — 1,04 миллиона долларов, по 6 064 за квадратный метр.
В малоэтажной застройке в Дроздах на улице Пионерской предлагают квартиру площадью 165,4 квадратного метра. Жилье с ремонтом. Цена — 1,1 миллиона долларов в эквиваленте, по 6 651 за «квадрат».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На столичном рынке недвижимости давно не было таких дорогих предложений. Смотрите, как они выглядят.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)