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В Минске в продаже появились новые квартиры по миллиону долларов. Показываем, как они выглядят

13.02.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году на столичном рынке жилья самым дорогим предложением была двухкомнатная квартира в Войсковом переулке с рекордной ценой «квадрата» 7,2 тысячи долларов. Правда, есть нюанс: указанная стоимость — всего лишь желание продавца, при реальной сделке она может оказаться ниже. Кстати, квартира эта еще не продана и цена в ней уже снизилась до 5,7 тысячи долларов. Впрочем, на рынке столичного жилья появились новые оптимистичные предложения: три квартиры, за которые хотят по миллиону долларов в эквиваленте. Показываем, как они выглядят.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В прошлом году Минска">самый дорогой квадратный метр был зафиксирован в сделке с однокомнатной квартирой, расположенной в ЖК «У Троицкого». Квартира площадью 66,7 квадратного метра была продана за 260 тысяч долларов, по 3898 за «квадрат».

Сейчас в этом жилом комплексе продается трехкомнатная квартира площадью 179,4 квадратного метра. Жилье расположено на пятом этаже. В квартире два санузла, три балкона, сделан ремонт. Цена — 1 миллион долларов в эквиваленте, по 5 574 доллара за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Еще одна квартира на миллион долларов расположена в ЖК «Маяк Минска», в недавно сданном в эксплуатацию доме. Известно, что этот объект застройщик возводил за свой счет и жилье в нем до сдачи дома не продавалось.


Фото: realt.by ​

Фото: realt.by ​

Площадь квартиры — 171 квадратный метр, расположена на крайнем 13-м этаже. Жилье без отделки, но продавец позаботился о дизайнерском проекте и выложил его в качестве иллюстрации к объявлению. Цена — 1,04 миллиона долларов, по 6 064 за квадратный метр.


Фото: realt.by ​

Фото: realt.by ​

Фото: realt.by ​

Фото: realt.by ​

Фото: realt.by ​

В малоэтажной застройке в Дроздах на улице Пионерской предлагают квартиру площадью 165,4 квадратного метра. Жилье с ремонтом. Цена — 1,1 миллиона долларов в эквиваленте, по 6 651 за «квадрат».


​ Фото: realt.by ​

​ Фото: realt.by ​

​ Фото: realt.by ​

​ Фото: realt.by ​
 
Теги: Минск
 
 
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На столичном рынке недвижимости давно не было таких дорогих предложений. Смотрите, как они выглядят.
 
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