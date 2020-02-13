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Чтобы спасти больного ребёнка, беларуские милиционеры и чиновники запустили флешмоб – его видно даже из космоса

13.02.2020 12:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Ганцевичах устроили флешмоб, чтобы помочь девочке из соседних Ляховичей в Брестской области. На территории старого аэродрома почти полсотни автомобилей «написали» слово «help» с тремя восклицательными знаками, которое можно было бы заметить даже из космоса, пишет kp.by.

Во флешмобе участвовали спецтехника МЧС, патрульные машины милиции, служебные и личные авто работников райисполкома, легковушки обычных горожан и даже грузовик местного хлебозавода. На машинах включили аварийные огни, а потом люди хором сказали на камеру: «Дадим шанс на жизнь Софии!» 

«К нам обратились с просьбой о помощи в проведении флешмоба в поддержку девочки, которая сильно больна и которой не хватает средств на лечение. – рассказывает исполняющий обязанности начальника отделения ГАИ Ганцевичского РОВД Игорь Кононович. – Мы с радостью откликнулись. Мы отвечали за механическую часть – расставить автомобили, помочь людям припарковаться, чтобы с воздуха все красиво смотрелось».

Для участников флешмоба приготовили горячий чай, выпечку, а ради красивой съемки в Ганцевичи приехал оператор Дмитрий Тиунчик из Барановичей. «Нужны новые способы привлечь внимание. Здесь действительно тяжелая ситуация. Семья Софии Жагунь – это простая семья из райцентра, у них нет поддержки. Насколько я знаю, такого в Беларуси еще не было – у нас получился действительно масштабный флешмоб. Надеемся, это поможет собрать деньги для Софии», – объяснил kp.by волонтер из Ганцевичей Рита Велесевич, местный координатор поисково-спасательного отряда «Ангел».

Дело в том, что у трехмесячной Софии Жагунь редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Детей с таким диагнозом в Беларуси трое. Остановить прогрессирование болезни и продлить младенцу жизнь может одно из самых дорогих в мире лекарств, и есть оно только за границей. Кроме Софии из Ляховичей, помощь нужна еще Милане Пшенко из Минска и Даше Шепетовской из Новополоцка.

 
Теги: Минск
 
 
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В Ганцевичах устроили флешмоб, чтобы помочь девочке из соседних Ляховичей в Брестской области. На территории старого аэродрома почти полсотни автомобилей...
 
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