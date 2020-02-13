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Напомнить о безопасности каждому (Дзержинский район)

13.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, с целью профилактики возникновения пожаров и гибели людей на них, ежедневно продолжает встречаться с трудовыми коллективами района.

Так, 6 февраля Максим Валерьевич провел встречу с трудовым коллективом ЧПТПУП «Техноролл»

В своем выступлении проинформировал об оперативной обстановке в республике, области и районе, привел примеры пожаров с гибелью людей, рассказал об основных вопросах безопасности жизнедеятельности, недопустимости оставления детей без присмотра. Максим Валерьевич также напомнил про печное отопление, о необходимости приведения его в надлежащее состояние. Тема установки автономного пожарного извещателя и установки мобильного приложения «Помощь рядом» давно стали излюбленными у слушателей.

Электроприборы – эта тема также подробно была затронута главным спасателем района:

– Чтобы не стать жертвой очередного «электрического пожара», помните:

- перед использованием электроприборов необходимо внимательно изучить инструкцию по их эксплуатации;

- не используйте электрообогреватели для сушки белья и обуви;

- не используйте самодельные электрообогреватели;

-не следует подключать более двух электроприборов к одному источнику питания;

- не допускайте попадания посторонних предметов на открытые спирали электрокаминов и сушить на них вещи;

- ни в коем случае не оставляйте их без присмотра, если они включены в сеть, за исключением электрооборудования, для которого это допустимо согласно техническим нормам.

И помните, что допускается эксплуатация только исправных электронагревательных приборов, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с сопроводительной документацией на них.

Участники встреч в качестве закрепления основных противопожарных знаний получили памятки и листовки с рекомендациями от МЧС.



 
 
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Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, с целью профилактики возникновения пожаров и гибели людей на них, ежедневно...
 
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