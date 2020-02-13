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В Google возросло количество запросов про ВИЧ. И все из-за фильма Дудя

13.02.2020 12:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно на YouTube-канале «вДудь» вышел фильм, посвященный проблемам людей с ВИЧ-инфекцией. После этого количество поисковых запросов в Google, связанных с ВИЧ, сильно возросло. Об этом пишет Media Leaks.

Ролик на YouTube-канале всего за несколько дней собрал больше 7,8 миллиона просмотров. После этого количество поисковых запросов в Google по теме достаточно сильно возросло — во всяком случае, об этом говорит информация аналитической системы Google Trends:


На скриншоте выше приведена статистика за последние семь дней среди поисковых запросов, сделанных на территории России. Мы проверили: похожий график отображается и при анализе запросов, совершенных из Беларуси. Пик приходится как раз на 11 февраля — день, когда вышел фильм.

Издание «Афиша Daily» добавляет: само слово «ВИЧ» после фильма Дудя ищут чаще в 10 раз, а просто «Тест на ВИЧ» — в 25.

В описании к фильму на YouTube-канале говорится, что в мире живет множество людей с ВИЧ-инфекцией и что в России за прошедший год от заболевания умерло более 37 тысяч человек. «Когда мы брались за этот выпуск, у нас был простой мотив: рассказать людям — в первую очередь молодым — про то, как не оказаться в этой статистике», — говорят авторы ролика.

 
 
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В описании к фильму на YouTube-канале говорится, что в мире живет множество людей с ВИЧ-инфекцией и что в России за прошедший год от заболевания умерло более 37 тысяч...
 
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