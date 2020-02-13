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Курсы валют и криптовалют на сегодня

13.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар обновил максимум за 4 года в начале торгов 13 февраля, российский рубль упал с максимума почти за 2 года. Биткойн +33.83

Курс доллара вырос на 0,0081 BYN до 2,2000 BYN/USD. Это максимальное значение за 1462 день (более четырёх лет). До абсолютного исторического максимума не хватило всего 0,0069 рубля.

Курс евро укрепился всего на 0,0004 BYN до 2,3927 BYN/EUR. Евро находится на максимуме за более чем 10 месяцев (310 дней).

Курс российского рубля обвалился на 0,0235 BYN до 3,4565 BYN/100 RUB. Ещё вчера он был на максимуме за 715 дней.

Bitcoin − 10417.4$ (+33.83);

Bitcоin Cash/ВСС – 477.13$ (+0.71);

Litecoin − 82.53$ (+3.09);

Еthеreum − 269.99$ (+15.75);

ZCаsh − 74.07$ (-0.38);

DigitalCash − 134.11$ (-1.82);

Monero − 94.84$ (+2.03).


 
 
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Доллар обновил максимум за 4 года в начале торгов 13 февраля, российский рубль упал с максимума почти за 2 года. Биткойн +33.83
 
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