|
ЕБРР согласился купить 10% Белинвестбанка после сильного снижения цены
Источник материала: Myfin
«Со стороны ЕБРР предполагается вхождение (в капитал «Белинвестбанка» – ИФ) не более чем на 25%, вероятно, это будет 10%», – сказал Гаев.
По его словам, в переговорном процессе по приватизации банка с участием ЕБРР «проходит работа по сближению позиций». «Весной должна быть сформирована окончательная позиция и доложена президенту», – добавил глава Госкомимущества.
В декабре 2019 года Гаев заявлял, что скорректированная расчетная стоимость 100% акций Белинвестбанка составляет примерно $260 млн. В мае прошлого года ГКИ оценивал стоимость Белинвестбанка в $324 млн. Таким образом, оценка рыночной стоимости банка при его подготовке к приватизации с участием ЕБРР снижена примерно на 20%.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может купить миноритарный пакет акций принадлежащего государству ОАО Белинвестбанк в размере около 10% уставного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)