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ЕБРР согласился купить 10% Белинвестбанка после сильного снижения цены

13.02.2020 12:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Белинвестбанк

«Со стороны ЕБРР предполагается вхождение (в капитал «Белинвестбанка» – ИФ) не более чем на 25%, вероятно, это будет 10%», – сказал Гаев.

По его словам, в переговорном процессе по приватизации банка с участием ЕБРР «проходит работа по сближению позиций». «Весной должна быть сформирована окончательная позиция и доложена президенту», – добавил глава Госкомимущества.

В декабре 2019 года Гаев заявлял, что скорректированная расчетная стоимость 100% акций Белинвестбанка составляет примерно $260 млн. В мае прошлого года ГКИ оценивал стоимость Белинвестбанка в $324 млн. Таким образом, оценка рыночной стоимости банка при его подготовке к приватизации с участием ЕБРР снижена примерно на 20%.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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