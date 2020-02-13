Кроссовер Geely Coolray поступил в продажу









Топовая версия Flagship осталась именно такой, какой ее представили журналистам еще несколько месяцев назад. Среди отличительных особенностей — панорамная крыша, спортивный обвес, отделка корпусов зеркал «под карбон». Есть в списке оснащения автопарковщик и камеры кругового обзора. Ее стоимость — 43 900 рублей.





Базовая версия чуть проще: без обвеса и «панорамы», у нее будет климат-контроль, полный электропакет, мультимедийная система с цветным экраном. Но не будет полностью светодиодных фар — только ДХО. Заявленный ценник — 40 900 рублей.





Что касается техники, то независимо от комплектации под капотом будет установлена безальтернативная связка из 1,5-литрового турбомотора и 7-ступенчатой роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. Средний расход обещают на уровне 6,1 литра.





Пока Geely Coolray производится методом крупноузловой сборки, но если модель будет популярной, то ее поставят на конвейер, со сваркой и окраской кузова.





Данную модель, как и предшественников, можно купить по специальной кредитной программе.



