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Кроссовер Geely Coolray поступил в продажу

13.02.2020 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне официально стартовали продажи давно ожидаемой новинки завода БЕЛДЖИ — кроссовера Geely Coolray. А сегодня первые автомобили уже появились в шоурумах дилеров.



Топовая версия Flagship осталась именно такой, какой ее представили журналистам еще несколько месяцев назад. Среди отличительных особенностей — панорамная крыша, спортивный обвес, отделка корпусов зеркал «под карбон». Есть в списке оснащения автопарковщик и камеры кругового обзора. Ее стоимость — 43 900 рублей.

Базовая версия чуть проще: без обвеса и «панорамы», у нее будет климат-контроль, полный электропакет, мультимедийная система с цветным экраном. Но не будет полностью светодиодных фар — только ДХО. Заявленный ценник — 40 900 рублей.

Что касается техники, то независимо от комплектации под капотом будет установлена безальтернативная связка из 1,5-литрового турбомотора и 7-ступенчатой роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. Средний расход обещают на уровне 6,1 литра.

Пока Geely Coolray производится методом крупноузловой сборки, но если модель будет популярной, то ее поставят на конвейер, со сваркой и окраской кузова.

Данную модель, как и предшественников, можно купить по специальной кредитной программе. 

 
 
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Накануне официально стартовали продажи давно ожидаемой новинки завода БЕЛДЖИ — кроссовера Geely Coolray. А сегодня первые автомобили уже появились в шоурумах дилеров.
 
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