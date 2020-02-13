Опасная акула показала пасть с тремя рядами зубов на видео: посмотрите, как она выглядит

Источник материала: Tut.by

Опаснейшая акула-мако подплыла вплотную к ныряльщику в Атлантическом океане и попала на видео. Хищник приблизился к камере на минимальное расстояние и открыл пасть, показав несколько рядов острых зубов. Ныряльщику крупно повезло, что акула им не заинтересовалась, ведь выглядит она по-настоящему пугающе.