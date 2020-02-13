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Опасная акула показала пасть с тремя рядами зубов на видео: посмотрите, как она выглядит

13.02.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Опаснейшая акула-мако подплыла вплотную к ныряльщику в Атлантическом океане и попала на видео. Хищник приблизился к камере на минимальное расстояние и открыл пасть, показав несколько рядов острых зубов. Ныряльщику крупно повезло, что акула им не заинтересовалась, ведь выглядит она по-настоящему пугающе.

 
 
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