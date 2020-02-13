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«Не совладал с эмоциями после штрафа»: в России мужчина взял ружье и расстрелял камеру скорости

13.02.2020 12:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Биробиджана (Россия), который неоднократно штрафовался за нарушения ПДД, расстрелял из охотничьего ружья прибор автоматической фотовидеофиксации на дороге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов.


Фото: РБК

Как рассказали в полиции, на данный момент нарушитель задержан, его ружье изъято. Сообщается, что 43-летний мужчина ранее неоднократно получал штрафы за нарушение правил дорожного движения, но судимостей у него не было.

«Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями. В ночное время взял охотничье ружье, поехал на улицу Биршоссе и выстрелил несколько раз в прибор», — говорится в сообщении УМВД по Еврейской автономной области.

Как пишет Autonews.ru, на данный момент следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Нарушителю помимо оплаты штрафа также предстоит возмещать ущерб за повреждение прибора.

Напомним, в октябре 2018 года водитель из Орши дважды попал в объектив камеры фотофиксации и решил уничтожить ее. Он набросил на нее петлю и при помощи автомобиля вырвал. После этого мужчина отправился домой, где стал потрошить прибор, пытаясь найти место, где хранятся снимки. О том, что фотографии не хранятся в камере, а сразу передаются в центр фиксации правонарушений, утром следующего дня водителю рассказали сотрудники милиции.


Фото: УВД Витебского облисполкома

Позже суд Оршанского района и города Орши признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 218 (Умышленное повреждение имущества) и ч. 1 ст. 351 (Компьютерный саботаж) УК Беларуси и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1275 рублей, а также применил специальную конфискацию транспортного средства.

 
 
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