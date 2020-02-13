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«Не совладал с эмоциями после штрафа»: в России мужчина взял ружье и расстрелял камеру скорости
Источник материала: Tut.by
Житель Биробиджана (Россия), который неоднократно штрафовался за нарушения ПДД, расстрелял из охотничьего ружья прибор автоматической фотовидеофиксации на дороге. Об этом сообщает
Как рассказали в полиции, на данный момент нарушитель задержан, его ружье изъято. Сообщается, что 43-летний мужчина ранее неоднократно получал штрафы за нарушение правил дорожного движения, но судимостей у него не было.
«Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями. В ночное время взял охотничье ружье, поехал на улицу Биршоссе и выстрелил несколько раз в прибор», — говорится в сообщении УМВД по Еврейской автономной области.
Как пишет
Напомним, в октябре 2018 года водитель из Орши дважды попал в объектив камеры фотофиксации и
Позже суд Оршанского района и города Орши
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Водитель ранее неоднократно штрафовался за нарушения ПДД.
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