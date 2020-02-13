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«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке

13.02.2020 13:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Беларуси в 2020 году возобновились съемки народного сериала «Сваты-7».

Об этом в соцсетях сообщают актеры проекта и зрители. На днях съемочная группа работала над сценой Масленицы – погода даже порадовала снегом.

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/liapichdenis  

К своим ролям в сериале вернулись главные персонажи сериала, правда в проекте появятся и новые лица. На съемках можно было увидеть Татьяну Кравченко, Федора Добронравова, Олесю Железняк, Михаила Трухина.

Михаил Трухин:
Спасибо, Минск! И до встречи летом!

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/troukhine

«Посмотри, что она делает». Между двумя главными актрисами «Сватов» на съёмках был конфликт (читать далее).  

Шестой сезон «Сватов» вышел на экраны в 2013 году. Поклонники сериала в нетерпением ждут новых серий. Создатели проекта отметили, что они надеются, что зрители смогут увидеть их в 2021 году.

«Сватов» уже снимали в Беларуси – летом 2017 года съемочная группа посетила Минск, Жодино, Логойск, усадьбу Огинского в Залесье.

Какая атмосфера царила на съемочной площадке – смотрите здесь.  

Вот кадры с нынешних съемок, которые были опубликованы в соцсетях.

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/andrey_puhach

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/andrey_puhach

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/andrey_puhach

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/andrey_puhach

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/troukhine

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/liapichdenis  

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/tania_bond

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/liapichdenis  

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/liapichdenis  

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/tania_bond

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/tania_bond

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/gruzdevavalentina

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
Фото: instagram.com/gruzdevavalentina

Люди в материале: Татьяна Кравченко, Федор Добронравов, Олеся Железняк, Михаил Трухин
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в 2020 году возобновились съемки народного сериала «Сваты-7». Об этом в соцсетях сообщают актеры проекта и зрители. На днях съемочная группа работала над...
 
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