«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке

Источник материала: СТВ

В Беларуси в 2020 году возобновились съемки народного сериала «Сваты-7».

Об этом в соцсетях сообщают актеры проекта и зрители. На днях съемочная группа работала над сценой Масленицы – погода даже порадовала снегом.



Фото: instagram.com/liapichdenis

К своим ролям в сериале вернулись главные персонажи сериала, правда в проекте появятся и новые лица. На съемках можно было увидеть Татьяну Кравченко, Федора Добронравова, Олесю Железняк, Михаила Трухина.

Михаил Трухин:

Спасибо, Минск! И до встречи летом!



Фото: instagram.com/troukhine

«Посмотри, что она делает». Между двумя главными актрисами «Сватов» на съёмках был конфликт ( читать далее ).

Шестой сезон «Сватов» вышел на экраны в 2013 году. Поклонники сериала в нетерпением ждут новых серий. Создатели проекта отметили, что они надеются, что зрители смогут увидеть их в 2021 году.

«Сватов» уже снимали в Беларуси – летом 2017 года съемочная группа посетила Минск, Жодино, Логойск, усадьбу Огинского в Залесье.

Какая атмосфера царила на съемочной площадке – смотрите здесь .

Вот кадры с нынешних съемок, которые были опубликованы в соцсетях.



Фото: instagram.com/andrey_puhach



Фото: instagram.com/andrey_puhach



Фото: instagram.com/andrey_puhach



Фото: instagram.com/andrey_puhach



Фото: instagram.com/troukhine



Фото: instagram.com/liapichdenis



Фото: instagram.com/tania_bond



Фото: instagram.com/liapichdenis



Фото: instagram.com/liapichdenis



Фото: instagram.com/tania_bond



Фото: instagram.com/tania_bond



Фото: instagram.com/gruzdevavalentina



Фото: instagram.com/gruzdevavalentina