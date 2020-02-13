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"Черная метка" для Лукашенко

13.02.2020 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многие могут задаться вопросом: каков же по-настоящему эффект от визита Александра Лукашенко в Сочи и его личной встречи с Владимиром Путиным.



И в данном случае, не будучи гражданином Беларуси и как следствие – патриотом этой страны, я не могу говорить лестно и оптимистично. 

Со своих позиций, отслеживая информационные потоки последних дней, штурмующие как серый сегмент рунета, так и федеральный уровень, я могу сделать лишь один вывод – Минску следует готовиться к большому гибридному геморрою. И обусловлено это целым рядом факторов.

Во-первых, видимые договоренности между Москвой и Минском, как показали прошедшие дни, а утро вечера мудренее, тем более 72 часа спустя, ярко демонстрируют, что Россия не пошла на уступки РБ. 

Не взирая даже на то, что “союзную” страну она теряет целиком и полностью, вследствие своих имперских амбиций и диктаторской философии, а также несет явные и весьма существенные финансовые потери.


Во-вторых, Александр Лукашенко прибыл на встречу с Путиным не с пустыми руками, а с целым чемоданчиком, предъявив к оппонирующей стороне, которые, смею заметить, не доверил никому, кроме себя. 

Фактически, “ядерный чемоданчик” Беларуси в руках Лукашенко, должен был стать весомым аргументом в дискуссии, но… не стал. Почему так? А потому, что для Беларуси у Кремля заготовлен свой сценарий, у которого никаких отклонений быть не может.

А теперь - в третьих. Все же, не смотря на то, что долгосрочные проекты не в фаворе у Кремля, а коротко срочные превалируют, следует понимать, что Беларусь как раз попадает в рамки пятилетки. 

И это следует учитывать на фоне того, как рьяно и активно РФ стала реализовывать свой проект по “защите” русскоязычных и предоставления российского гражданства в 2020 году. При этом стартовав с Латвии, страны, которая одна из первых оказала поддержку Минску в его нефтяном споре с Москвой. Совпадение? Не думаю!

В итоге, мы получаем весьма пессимистичный расклад, а именно – Москва не пойдет на компромисс с Беларусью по одной простой причине - у неё заготовлен свой план не просто по дестабилизации "союзной" страны, а, фактически, смещению Лукашенко. 

Аналогичный проект уже запущен и в отношении Латвии, которая стала энергетическим барьером между РФ и РБ в особо острый период спора, что позволило Минску ощутить поддержку и уверенность.

А потому, не стоит удивляться, если войска мифической Вейшнории, рано или поздно, проявят себя где-нибудь под Могилевом, Витебском или Гомелем. А, возможно и под ними всеми тремя взятыми сразу. 

Ведь на самом деле – всё идет по плану и будет реализовано в предельно сжатые сроки, пока Минск не получил абсолютную политическую поддержку со стороны Запада и в частности, США.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Многие могут задаться вопросом: каков же по-настоящему эффект от визита Александра Лукашенко в Сочи и его личной встречи с Владимиром Путиным.
 
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