"Черная метка" для Лукашенко









И в данном случае, не будучи гражданином Беларуси и как следствие – патриотом этой страны, я не могу говорить лестно и оптимистично.





Со своих позиций, отслеживая информационные потоки последних дней, штурмующие как серый сегмент рунета, так и федеральный уровень, я могу сделать лишь один вывод – Минску следует готовиться к большому гибридному геморрою. И обусловлено это целым рядом факторов.





Во-первых, видимые договоренности между Москвой и Минском, как показали прошедшие дни, а утро вечера мудренее, тем более 72 часа спустя, ярко демонстрируют, что Россия не пошла на уступки РБ.





Не взирая даже на то, что “союзную” страну она теряет целиком и полностью, вследствие своих имперских амбиций и диктаторской философии, а также несет явные и весьма существенные финансовые потери.









Во-вторых, Александр Лукашенко прибыл на встречу с Путиным не с пустыми руками, а с целым чемоданчиком, предъявив к оппонирующей стороне, которые, смею заметить, не доверил никому, кроме себя.





Фактически, “ядерный чемоданчик” Беларуси в руках Лукашенко, должен был стать весомым аргументом в дискуссии, но… не стал. Почему так? А потому, что для Беларуси у Кремля заготовлен свой сценарий, у которого никаких отклонений быть не может.





А теперь - в третьих. Все же, не смотря на то, что долгосрочные проекты не в фаворе у Кремля, а коротко срочные превалируют, следует понимать, что Беларусь как раз попадает в рамки пятилетки.





И это следует учитывать на фоне того, как рьяно и активно РФ стала реализовывать свой проект по “защите” русскоязычных и предоставления российского гражданства в 2020 году. При этом стартовав с Латвии, страны, которая одна из первых оказала поддержку Минску в его нефтяном споре с Москвой. Совпадение? Не думаю!





В итоге, мы получаем весьма пессимистичный расклад, а именно – Москва не пойдет на компромисс с Беларусью по одной простой причине - у неё заготовлен свой план не просто по дестабилизации "союзной" страны, а, фактически, смещению Лукашенко.





Аналогичный проект уже запущен и в отношении Латвии, которая стала энергетическим барьером между РФ и РБ в особо острый период спора, что позволило Минску ощутить поддержку и уверенность.





А потому, не стоит удивляться, если войска мифической Вейшнории, рано или поздно, проявят себя где-нибудь под Могилевом, Витебском или Гомелем . А, возможно и под ними всеми тремя взятыми сразу.





Ведь на самом деле – всё идет по плану и будет реализовано в предельно сжатые сроки, пока Минск не получил абсолютную политическую поддержку со стороны Запада и в частности, США.