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Более 400 кг орехов и сухофруктов гражданин Молдовы пытался ввезти на территорию ЕАЭС

13.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Более 400 кг орехов и сухофруктов гражданин Молдовы пытался ввезти на территорию ЕАЭС
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Более 400 кг орехов и сухофруктов, спрятанных в различных частях автомобиля, пытался ввезти на территорию ЕАЭС гражданин Молдовы.

Попытку перемещения 400 кг орехов и сухофруктов, спрятанных в различных частях легкового автомобиля, выявили сотрудники Гомельской таможни.

Автомобиль «MERCEDEC SPRINTER» следовал по «зеленому» коридору пункта пропуска «Новая Рудня» из Украины на территорию ЕАЭС. При прохождении таможенного контроля водитель, гражданин Молдовы, заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному  декларированию. Однако при проведении проверки в транспортном средстве таможенники обнаружили орехи и сухофрукты, спрятанные в нишах под обшивкой салона, под приборной панелью, сидениями водителя и пассажиров, а также в тайниках в обшивке и нишах декоративной отделки салона.

Всего гомельскими таможенниками обнаружено более 400 кг. орехов и сухофруктов, общей стоимостью более 18,5 тыс. белорусских рублей. Товар и транспортное средство с тайниками изъяты. Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.

Более 400 кг орехов и сухофруктов гражданин Молдовы пытался ввезти на территорию ЕАЭС

Более 400 кг орехов и сухофруктов гражданин Молдовы пытался ввезти на территорию ЕАЭС

Более 400 кг орехов и сухофруктов гражданин Молдовы пытался ввезти на территорию ЕАЭС

 

 

 
 
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Более 400 кг орехов и сухофруктов, спрятанных в различных частях автомобиля, пытался ввезти на территорию ЕАЭС гражданин Молдовы. Попытку перемещения...
 
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