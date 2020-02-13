Более 400 кг орехов и сухофруктов гражданин Молдовы пытался ввезти на территорию ЕАЭС

Более 400 кг орехов и сухофруктов, спрятанных в различных частях автомобиля, пытался ввезти на территорию ЕАЭС гражданин Молдовы.

Автомобиль «MERCEDEC SPRINTER» следовал по «зеленому» коридору пункта пропуска «Новая Рудня» из Украины на территорию ЕАЭС. При прохождении таможенного контроля водитель, гражданин Молдовы, заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному декларированию.

Однако при проведении проверки в транспортном средстве таможенники обнаружили орехи и сухофрукты, спрятанные в нишах под обшивкой салона, под приборной панелью, сидениями водителя и пассажиров, а также в тайниках в обшивке и нишах декоративной отделки салона.