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Лукашенко пообещал бизнесу Швейцарии комфортные условия работы в Беларуси

13.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместе выгодно. Швейцарскому бизнесу будет проще развиваться в Беларуси. Об этом в Минске заявил Александр Лукашенко на встрече с главой департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, передает «МИР 24».

«У нас со Швейцарией всегда были добрые отношения. Хорошие политические отношения у нас и сейчас, но я думаю, нам есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика главное. И мы готовы, и такие примеры есть, предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования», – сказал белорусский лидер. 

За последний год товарооборот между странами вырос почти в два раза. И составил 260 миллионов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом он заявил в ходе встречи с главой департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
 
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