Лукашенко пообещал бизнесу Швейцарии комфортные условия работы в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместе выгодно. Швейцарскому бизнесу будет проще развиваться в Беларуси. Об этом в Минске заявил Александр Лукашенко на встрече с главой департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, передает «МИР 24».

«У нас со Швейцарией всегда были добрые отношения. Хорошие политические отношения у нас и сейчас, но я думаю, нам есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика главное. И мы готовы, и такие примеры есть, предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования», – сказал белорусский лидер.

За последний год товарооборот между странами вырос почти в два раза. И составил 260 миллионов долларов.