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Лукашенко пообещал бизнесу Швейцарии комфортные условия работы в Беларуси
13.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместе выгодно. Швейцарскому бизнесу будет проще развиваться в Беларуси. Об этом в Минске заявил Александр Лукашенко на встрече с главой департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, передает «МИР 24».
За последний год товарооборот между странами вырос почти в два раза. И составил 260 миллионов долларов.
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Об этом он заявил в ходе встречи с главой департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
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