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Глава МИД Швейцарии: Я не обижаюсь, когда вы сравниваете Беларусь со Швейцарией

13.02.2020 13:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой федерального департамента иностранных дел Швейцарии – Иньяцио Кассисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования»

Глава МИД Швейцарии: Я не обижаюсь, когда вы сравниваете Беларусь со Швейцарией

Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации:   
Спасибо, господин Президент, за эту возможность обменяться мнениями с вами. Это большая честь для нашей страны. Честно говоря, я не обижаюсь, когда вы или ваш министр иностранных дел сравниваете Беларусь со Швейцарией, называя Беларусь восточной Швейцарией. Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером для Беларуси. У нас действительно много общего. Это нам даёт возможность по строительству мостов сотрудничества.

Глава МИД Швейцарии: Я не обижаюсь, когда вы сравниваете Беларусь со Швейцарией

В Минск швейцарская делегация приехала большим составом. В эти минуты зарубежные гости принимают участие в открытии посольства Швейцарии. Это хороший сигнал для углубления сотрудничества.    

Люди в материале: Александр Лукашенко, Иньяцио Кассис
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой федерального департамента иностранных дел Швейцарии – Иньяцио Кассисом, сообщили в программе...
 
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