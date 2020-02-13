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Глава МИД Швейцарии: Я не обижаюсь, когда вы сравниваете Беларусь со Швейцарией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой федерального департамента иностранных дел Швейцарии – Иньяцио Кассисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации:
В Минск швейцарская делегация приехала большим составом. В эти минуты зарубежные гости принимают участие в открытии посольства Швейцарии. Это хороший сигнал для углубления сотрудничества.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой федерального департамента иностранных дел Швейцарии – Иньяцио Кассисом, сообщили в программе...
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