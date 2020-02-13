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Чекисты - не белые и пушистые. Топ-5 уголовных скандалов с сотрудниками КГБ

13.02.2020 13:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях разразился скандал. Оказалось, что в избиении директора кафе в Гомеле могут быть замешаны высокопоставленные сотрудники КГБ.

Чекисты - не белые и пушистые. Топ-5 уголовных скандалов с сотрудниками КГБ
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Александр Казак

Напомним, на минувшей неделе в одном из гомельских кафе двое мужчин лет 40-45 подсели за стол к девушкам-подросткам и стали к ним приставать. Директор кафе сделал им замечание, за что был сильно избит. Позже выяснилось, что, с высокой долей вероятности, хулиганами оказались высокопоставленные сотрудники КГБ

UDF.BY напрминает о предыдущих громких скандалах и уголовных делах с участием сотрудников Комитета госбезопасности.

Дело двух полковников


В 2008 году был вынесен приговор сразу двум полковникам КГБ. По данным следствия сотрудники Комитета госбезопасности обманывали и вымогали деньги у предпринимательницы. На суде она заявила, что чекисты обещали ей «крышу», но полученные деньги на самом деле не отрабатывали.

Начальник управления по борьбе с организованной преступностью Михаил Михолап получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, начальник управления кадровой и идеологической работы Александр Метелица – 6 лет с конфискацией.

Дело о злоупотреблениях в гараже КГБ


В 2009 году бывший заместитель начальника транспортного управления КГБ подполковник Самесов был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями с нанесение государству ущерба – его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Подполковник отвечал за организацию тендеров на поставку машин и запасных частей. Согласно обвинению закупки были ненадлежащего качества и проводились по завышенным ценам.

Дело о контрабанде


Согласно обвинению более трех десятков должностных лиц, в том числе сотрудники КГБ, были замешаны в контрабанде, осуществлявшейся через таможенный пункт пропуска «Западный Буг» в начале 2000-х.

Дело завели много лет спустя. В 2011 году суд завершил его рассмотрение. В действиях части фигурантов не было найдено состава преступления. Остальных признали невиновными за недоказанностью вины или в связи с истечением сроков давности. Интересно, что в международный розыск через Интерпол был объявлен бывший начальник УКГБ по Брестской области Петр Аксючиц. Чем завершилось дело в его отношении неизвестно – через несколько лет информация о нем с сайта Интерпола исчезла.

Дело о самоубийстве подполковника Казака


В 2012 году 47-летнего сотрудника УКГБ по Минску и Минской области Александра Казака нашли убитым в лесу. Этот факт долго скрывали, но когда информация стала просачиваться в СМИ, Александр Лукашенко отправил в отставку тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

Через год в Комитете госбезопасности заявили, что признаков насильственной смерти Казака не установлено, причины самоубийства лежат в плоскости психологии.
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Дело 17-ти


В 2017 году суд рассматрел дело в отношении распространителей спасов, действовавших под руководством Константина Вилюги. Вместе с ними к уголовным срокам были приговорены и два сотрнудника КГБ – Игорь Корицкий из Брестского управления и Дмитрий Веретенский из Центрального аппарата.

Согласно обвинению они «крышевали» распространителей психотропов.

Год назад стало известно, что Корицкий досрочно вышел на свободу – он отсидел около четырех лет. Вероятно, аналогичная мера была применена и к Веретинскому. И  это при том, что по наркотическим статьям "за распространение" УДО не предусмотрено.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На днях разразился скандал. Оказалось, что в избиении директора кафе в Гомеле могут быть замешаны высокопоставленные сотрудники КГБ.
 
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