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«Многие уверены, что придется есть одну гречку и курицу». Фитнес-тренеры - о клиентах и работе

13.02.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ленте инстаграма мы постоянно видим фотографии возле тренажеров и в зеркалах раздевалок. Мы пригласили в студию фитнес-тренеров, чтобы они развеяли популярные мифы о фитнесе, рассказали как относятся к тому, что люди делают селфи в зале, какие ошибки допускают клиенты, и как выбрать хорошего специалиста.

 
 
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