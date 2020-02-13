«Многие уверены, что придется есть одну гречку и курицу». Фитнес-тренеры - о клиентах и работе

Источник материала: Tut.by

В ленте инстаграма мы постоянно видим фотографии возле тренажеров и в зеркалах раздевалок. Мы пригласили в студию фитнес-тренеров, чтобы они развеяли популярные мифы о фитнесе, рассказали как относятся к тому, что люди делают селфи в зале, какие ошибки допускают клиенты, и как выбрать хорошего специалиста.