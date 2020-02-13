"На компромисс с властью можно идти только если это касается интересов страны"

интервью сайту dev.by Юрий Зиссер сообщил, что у руководства Tut.by было "несколько встреч на президентском уровне", в 2000-х годах приглашали в Администрацию президента, но позже это прекратилось. В частности, всайту dev.by Юрий Зиссер сообщил, что у руководства Tut.by было "несколько встреч на президентском уровне", в 2000-х годах приглашали в Администрацию президента, но позже это прекратилось.





svaboda.org "Но каждый раз, когда происходит какая-то акция, верхушку Tut.by вызывают в Министерство информации, дают нагоняй. Звонят, просят приехать. И ругаются на нас, мы должны получить свою порцию", - цитирует Зиссера





Он уточнил, что это происходит на уровне министра информации и его заместителей, причем очевидно, что они это делают не по своей воле.





"На компромисс с властью стоит идти, если это касается интересов страны", - подчеркнул Зиссер.









Говоря о своем портале, Зиссер заявил, что в Tut.by решили принципиально не продаваться, в том числе потому, что белорусский бизнес боится вкладываться в независимые СМИ, Tut.by в частности.





При этом Зиссер назвал Tut.by "полуоппозиционным порталом".









Юрий Зиссер рассказывает:





— 1:20 — что делать, если тебя нормализует президент,





— 5:14 — когда надо идти на компромиссы с властью и бизнесом, а когда «они посланы»,





— 15:05 — почему не вышло заниматься AI в СССР,





— 16:02 — про программу собственной разработки,





— 21:10 — как внедряли банковскую систему в Сибири в кризисные 90-е,





— 27:38 — с чего начинались «Надёжные программы»,





— 34:10 — про доменные войны и 1$,





— 43:34 — как на TUT.by повлияло дело БелТА,





— 50:44 — как остановить наступление «Онлайнера»,





— 53:40 — почему на TUT.by нет расследований,





— 58:51 — зачем TUT.by клоны в Нигерии и Узбекистане,





— 1:03:32 — почему на еврейском празднике белорусы сидят с каменными лицами.