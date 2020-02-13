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"На компромисс с властью можно идти только если это касается интересов страны"

13.02.2020 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Tut.by и Hoster.by Юрий Зиссер рассказал о контактах с властями, давлении на портал со стороны Министерства информации и готовность к компромиссам.

"На компромисс с властью можно идти только если это касается интересов страны"
В частности, в интервью сайту dev.by Юрий Зиссер сообщил, что у руководства Tut.by было "несколько встреч на президентском уровне", в 2000-х годах приглашали в Администрацию президента, но позже это прекратилось.

"Но каждый раз, когда происходит какая-то акция, верхушку Tut.by вызывают в Министерство информации, дают нагоняй. Звонят, просят приехать. И ругаются на нас, мы должны получить свою порцию", - цитирует Зиссера svaboda.org

Он уточнил, что это происходит на уровне министра информации и его заместителей, причем очевидно, что они это делают не по своей воле.

"На компромисс с властью стоит идти, если это касается интересов страны", - подчеркнул Зиссер.


Говоря о своем портале, Зиссер заявил, что в Tut.by решили принципиально не продаваться, в том числе потому, что белорусский бизнес боится вкладываться в независимые СМИ, Tut.by в частности. 

При этом Зиссер назвал Tut.by "полуоппозиционным порталом".


Юрий Зиссер рассказывает:

— 1:20 — что делать, если тебя нормализует президент,

— 5:14 — когда надо идти на компромиссы с властью и бизнесом, а когда «они посланы»,

— 15:05 — почему не вышло заниматься AI в СССР,

— 16:02 — про программу собственной разработки,

— 21:10 — как внедряли банковскую систему в Сибири в кризисные 90-е,

— 27:38 — с чего начинались «Надёжные программы»,

— 34:10 — про доменные войны и 1$,

— 43:34 — как на TUT.by повлияло дело БелТА,

— 50:44 — как остановить наступление «Онлайнера»,

— 53:40 — почему на TUT.by нет расследований,

— 58:51 — зачем TUT.by клоны в Нигерии и Узбекистане,

— 1:03:32 — почему на еврейском празднике белорусы сидят с каменными лицами.

 
 
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Основатель Tut.by и Hoster.by Юрий Зиссер рассказал о контактах с властями, давлении на портал со стороны Министерства информации и готовность к компромиссам.
 
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