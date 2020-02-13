В районе проводится Комплекс целевых мероприятий по предупреждению преступлений против жизни и здоровья

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В целях предупреждения совершения преступлений против жизни и здоровья, улучшения качества принимаемых мер профилактики правонарушений, в частности, в отношении лиц, состоящих на учетах в Несвижском РОВД, ведущих антиобщественный образ жизни, оздоровления криминогенной обстановки, обусловленной ростом «пьяной преступности», устранения причин и условий, способствующих совершению вышеуказанной категории преступлений, на территории Несвижского района с 9.00 7 февраля до 9.00 14 февраля проводится Комплекс целевых мероприятий по предупреждению преступлений против жизни и здоровья, противоправных деяний, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.