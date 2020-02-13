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Законодательство о государственных символах планируют усовершенствовать в Беларуси

13.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Законодательство о государственных символах планируют усовершенствовать в Беларуси

Законодательство о государственных символах планируют усовершенствовать в Беларуси, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

«Подготовлен проект закона, который корректирует законодательство о государственных символах. Возникали вопросы к изображению государственного герба», — сказал Олег Слижевский.

В геральдическом совете при Президенте проведена оценка действующей символики. Пришли к выводу о том, что изображение государственного герба нуждается в совершенствовании. В качестве элемента, которого может это коснуться, министр назвал звезду вверху герба, которая сегодня имеет четкие грани в своем исполнении. По словам министра, важно понимать подходы к геральдике. Для разных случаев она может нести иное смысловое значение. Так, в том виде, как сейчас выполнена эта звезда, она больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинственный характер. Вместе с тем Беларусь миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и не рассматривает агрессию как способ своей политики. Поэтому необходимо в основном государственном символе привести этот элемент в соответствие с миролюбивым содержанием республики.

https://www.belta.by
 
 
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Законодательство о государственных символах планируют усовершенствовать в Беларуси, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает...
 
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