«Лет семь назад Onliner объявил крестовый поход против TUT.by»: главные цитаты из нового интервью Юрия Зиссера

Источник материала: KYKY

На ютьюб-канале dev.by вышло новое интервью – беседа Артема Концевого с основателем портала TUT.by Юрием Зиссером. Мы отсмотрели весь часовой материал за вас – и выбрали главные сказанные Юрием фразы: о резких (а впрочем, уже неудивительных) высказываниях президента, влиянии «дела БелТА» на медиабизнес и национальном портрете беларуса.

О репрессивных командах президента

«[Когда президент захотел меня нормализовать], было страшно. Это было очень смешно. Мы с женой 29 апреля [2015 года] полетели в Брюссель. Мы еще там не были. Прилетаем в Амстердам – и мне прямо в самолет начинают названивать. А я не понимаю, в чем дело. А заметки начинаются со словами «наш звонок застал Зиссера в Амстердаме». Подумали [вместе с женой], решили вернуться [в Беларусь]. Я считаю, [Александр Лукашенко] просто ляпнул и ляпнул [имеется в виду речь президента, с которой он в 2015 году обратился к парламенту и беларусам. Лукашенко тогда снова потребовал от чиновников «взять под контроль всех евреев в Беларуси», включая Юрия Зиссера – прим. KYKY]».

О большой пользе и продаже TUT.by

«[Уйти из программистского бизнеса, который менее нервный], стоило. Считаю, так я приношу больше пользы для страны. Раньше поступали предложения о продаже портала, но мне это не интересно, денег мне хватает, а второго TUT.by я не сделаю. Но вы знаете, если бы пришел условный The New York Times, мы бы подумали. Это возможность получить уникальное ноу-хау, чему-то научиться. Возможность у них стажироваться, поработать в большой медийной компании. Но таких предложений нет. А сейчас у нас вообще 20%-е ограничение на долю иностранного капитала в СМИ, поэтому речь о таких вещах вообще не идет. Мы решили принципиально не продаваться. Просто не продаемся, и все».

О давлении на TUT.by

«Каждый раз, когда проходит публичная акция, верхушку TUT.by вызывают в Министерство информации и дают втык. Звонят и просят приехать – ругают, и все. Мы должны получить свою порцию. Это бывает и на уровне министра, и замминистра. Но это только в случае каких-то медийных ЧП, массовых акций и так далее. А на уровень [администрации президента] мы не выходим. [Нас туда приглашали] еще в нулевых годах. Просто поговорить, а потом перестали: испугались. Это моя версия. Контакт с полуоппозиционным порталом – это минус в карму любого чиновника. Доносчики не будут смотреть, что именно говорили, – просто донесут, что встречались: «Значит, ага, крамола».

О компромиссах со властью и бизнесом

[На компромисс со властью стоит идти], когда это касается интересов страны. <...> А бизнесмены же такие же обидчивые, как чиновники. Достаточно упомянуть фамилию – «Вы о нас плохо написали». Ни с кем [не стоит идти на компромисс]». <...> 99% звонков [с претензиями насчет материалов] и я, и директор отбиваем сами. Наш первый вопрос: в тексте есть неправда? Нет? А тогда какие к нам вопросы? «Вы о нас плохо написали». Но ошибки, неточности есть какие-нибудь? По содержанию все правильно? «Да, все правильно». Ну так отвяньте. А чиновники воспринимают [очень своеобразно правду, государственные интересы]. Ну, ничего – они посланы.

О последствиях «дела БелТА»

«Те, кто говорят, что TUT.by крышует государство, просто ничего не читают и не понимают. [После «дела БелТА»] государственникам скомандовали сверху: «Не рекомендуем рекламироваться на TUT.by». Естественно, это воспринимается как приказ. Поэтому сразу куча государственных и полугосударственных предприятий попросту сняла рекламу на TUT.by. Они сами себя подсаживают, потому что частные конкуренты рекламируются, а они – нет. Они проигрывают, но приказ дороже денег, дороже эффективности. Многие в администрации не думают – лишь бы нам насолить. Люди [которые распространяют такие приказы] просто недалекие. Или имеют какие-то зубы на TUT.by. И они безумно далеки от реальной жизни. У меня такое впечатление, что там заняты исключительно сведением личных счетов и личным проблем, а страна их вообще не интересует. Это мое личное мнение: думают, есть и нормальные люди, их много, но есть и такие.

За эти годы у меня выработалась психологическая защита, чего только не было. [Во время обысков в редакции] ничего не нашли серьезного. Это пшик получился, а не дело. [В документах] у нас все идеально, бухгалтерия белая – не к чему было придраться».

О жёлтых новостях и войне с «Онлайнером»

«Желтые новости на TUT.by были и раньше. Я расскажу историю про конкуренцию. Один раз мы скопировали ход конкурента. Лет семь назад «Онлайнер» объявил крестовый поход против TUT.by: «Мы всех побьем!» У них стала жутко расти посещаемость. Мы каждый месяц собирались, с тревогой наблюдали за этим, и когда их посещаемость стала всего в полтора раза меньше нашей, до меня дошло, в чем дело.

В нулевых годах, когда мы начинали, аудитория была активная, с высшим образованием, а уже в десятых годах в интернет повалил кто ни попадя. Им захотелось развлекалова – это совершенно естественно. И когда «Онлайнер» стал выпускать эти горячие желтые новости, его рейтинг начал расти. И тогда мы решили этот ход скопировать – начали тоже печатать желтые новости. И так мы остановили наступление «Онлайнера», и с тех пор у нас сохраняется полуторакратный разрыв в посещаемости. Войны с «Онлайнером» больше нет, она закончилась еще в 2012 году. Мы в хороших отношениях, иногда встречаемся. И напоследок еще в цифрах: 50% постетителей TUT.by ходят на «Онлайнер», но 90% посетителей «Онлайнера» ходят на TUT.by».

Про фейсбук и беларусов

«Конечно, я активен в фейсбуке. Иногда несколько дней ничего не пишу, иногда накапливаются события, когда не могу промолчать. Бывают и острые вещи: я не боюсь, что обо мне подумают. У нас нация такая скрытная: все прячут свои мысли. А я немножко другой природы: я еврей из западной Украины, у меня нет этих барьеров – я могу говорить то, что думаю. Да, я могу ошибаться; да, много несогласных; но я так думаю. <...> Мне всю жизнь нужно людям что-то доказать, поэтому я с удовольствием трачу на это время.

Для меня быть беларусом – это быть за Беларусь, быть патриотом своей страны. Действовать в интересах Беларуси, стоять за нее. Есть и другая и сторона: у меня патриотизм перед всем остальным миром, я гражданин мира тоже. Потому что есть, кроме национальных, общемировые ценности. Для меня Рембрандт, Шагал, любимые книги – это тоже часть жизни. Я не считаю, что искусство может быть лучше, только потому что оно национальное

Вот кто-нибудь слышал про бельгийскую литературу? Вряд ли. Так же в мире не слышали о беларуской литературе – только [Светлана] Алексиевич прогремела, и тот тут никто не заметил. Еще и ругают ее, пишут всякие глупости те, кто ее не читал».