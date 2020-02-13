Творческие успехи Софьи Крошка

В кружке «Юный журналист» учащиеся Смолевичской районной гимназии занимаются с удовольствием: пишут об успехах своих одноклассников, о ярких событиях гимназической жизни и делятся своим творчеством с редакцией «КС». В этот раз написали нам Вера Лагуновская и Валерия Шабуня. В своем письме юные журналистки поделились с редакцией информацией о талантливой девятикласснице Софье Крошка (на фото). Софья не только хорошо учится, но и замечательно рисует. А вот с чего началась ее любовь к этому творческому занятию, узнаем непосредственно из письма.

«Многие думают, что рисовать – это легко, но на деле выходит не все так просто. Чтобы научиться красиво рисовать, соблюдая при этом пропорции и правильно передавая цвета, нужны долгие годы обучения, тренировок, а также сильное упорство — как у Софьи Крошка. Софья учится в 9 «Б» классе Смолевичской районной гимназии. Рисованием занимается с семи лет. В детстве девочка очень любила рисовать и мама, увидев способности дочери, записала ее в художественную школу. С этого и начался Сонин творческий путь. Сегодня юная художница активно участвует в районных, областных, республиканских творческих конкурсах. На ее счету – победы в Республиканском творческом детско-юношеском конкурсе «Природа и животный мир Беларуси» в номинации «Рисунок», в конкурсах творческих работ «Китай глазами юных белорусов» в номинации «Живопись» и «Современный Китай глазами белорусских детей». А также I место в районном этапе республиканского конкурса «АрхНовация – 2019» и др.

Как и у всех творческих людей, у Сони случались трудные минуты, когда она хотела все бросить. Но все-таки старалась справляться с подобными мыслями, понимая, что не следует опускать руки. Благодаря таланту и упорству Соня продолжает достигать высоких результатов в творчестве. Больше всего ей нравится рисовать пейзажи, натюрморты и портреты. В планах Сони — связать свою жизнь с творчеством и поступить в гимназию-колледж искусств имени И.О. Ахремчика».

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото из архива ГУО «Смолевичская районная гимназия»



