Еще одно письмо от юных журналистов пришло в адрес редакции «КС» на текущей неделе. На этот раз Вера Лагуновская, Валерия Шабуня и Анна Сазанович рассказали об учащемся гимназии Германе Октысюке, который среди других представителей одаренной молодежи побывал на Венском балу во Дворце Независимости.

Герман — бронзовый призер XXIII республиканского конкурса работ исследовательского характера (конференции) учащихся. На конференции он представил научную работу по астрономии «Методы обработки цифровых изображений с актуальных космических миссий», которую высоко оценило жюри конкурса. После этой победы имя Германа было внесено в списки фонда одаренных детей Республики Беларусь. И, конечно, вслед за этим последовало приглашение на Венский бал.

Вот как это событие со слов самого Германа описывают юные журналисты районной гимназии: «Президентский бал — поистине грандиозное событие. Многие хотели бы присутствовать на нем, но не каждому это удается. В этом году бал проходил во Дворце Независимости и впервые был Венским. Перед тем, как пойти на само торжество, его участники долго готовились. Репетировать они выходили после занятий, экзаменов, олимпиад. Во время репетиций юноши и девушки учились не только танцевать, но также изучали хорошие манеры, узнали требования дресс-кода. Участие в масштабном мероприятии, которое посетил Глава государства, приняло 72 пары. Венский бал проходил в соответствии с многовековыми традициями: здесь были распорядитель бала, танцмейстер. Длилось мероприятие 2,5 часа. За это время Герман успел не только потанцевать, но и познакомиться с интересными людьми».

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: Герман Октысюк на Венском балу во Дворце Независимости.

Фото из архива Смолевичской районной гимназии.



