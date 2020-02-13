Сегодня мы отмечаем День памяти воинов-интернационалистов и 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана.

Среди наших земляков немало тех, кто прошел горячие точки Афганистана. Почти десять долгих лет в дали от Родины наши военнослужащие исполняли интернациональный долг, проявляя мужество, самоотверженность и отвагу. Их боевые заслуги стали достойным примером патриотизма и армейской славы для подрастающего поколения.

Мы склоняем головы перед светлой памятью воинов нашего района, которые были призваны в ряды Вооруженных Сил Смолевичским райвоенкоматом Минской области и не вернулись домой.

Рядовой Владимир Михайлович Дамиканов погиб 5 апреля 1985 года. В этот день группа разведчиков, в которой был и Владимир, получила приказ уничтожить банду душманов. Когда бойцы вышли к ущелью горной реки, они попали в засаду. Семь человек погибли сразу, а потом и Владимир, прикрывая товарищей, которые остались живы. За мужество и героизм посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Рядовой Вячеслав Болеславович Дашкевич умер 21 марта 1985 года от полученного тяжелого ранения при выполнении боевого задания. За мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды.

Рядовой Александр Евгеньевич Дебело при выполнении боевого задания тяжело заболел. Умер 18 декабря 1982 года в госпитале г. Кабул.

Рядовой Дмитрий Алексеевич Лебедевский выполнял боевое задание во время охраны текстильной фабрики. От взрыва вражеского снаряда погиб 14 июля 1987 года. За мужество и героизм посмертно награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

Мы разделяем боль утраты семьи Ефросиньи Уроднич, проживающей в д. Мгле Смолевичского района.

Рядовой Леонид Васильевич Уроднич был призван в ряды Вооруженных Сил Ганцевичским райвоенкоматом Брестской области. 24 марта 1985 года в составе подразделения совершал марш в город Кабул. На колонну напали душманы. Трое суток продолжался бой. В том бою погиб Леонид Уроднич. За мужество и героизм он посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Мы всегда будем помнить солдат и офицеров, которые прошли через суровые испытания, проявляли самоотверженность и отвагу в горячих точках, в условиях смертельной опасности мужественно и стойко выполняли боевые задачи, стремясь принести на землю мир и покой.

Воины-интернационалисты – патриоты, преемники ветеранов Великой Отечественной войны, верные высоким идеалам, сильные духом люди – в мирном и ратном труде демонстрируют приверженность добру и справедливости, с успехом трудятся на предприятиях и в организациях Смолевичского района и г. Жодино. Это наш надежный щит и оплот в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Благодарим вас за активную гражданскую позицию. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, согласия и благополучия, мирного всем неба над головой.

Военный комиссар Смолевичского района и города Жодино полковник Юрий Марецкий.