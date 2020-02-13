Летят вдаль годы, словно журавли. Вот уже минул 31 год с тех пор, как последний советский солдат покинул Афганистан. Среди тех, кто выходил из Афгана, был и наш земляк, Анатолий Анатольевич Ивончик (на фото).

В конце марта 1983 года, собирая нехитрый скарб призывника, 18-летний Анатолий не знал, где он будет проходить срочную службу. Молодой человек лишь был твердо убежден, что настоящий мужчина должен пройти срочную службу в армии и выполнить свой долг перед Родиной. А у судьбы уже был заготовлен свой план…

Родился и вырос герой нашего материала в Жодино, здесь же окончил школу, прошел двухлетние курсы в учебно-производственном комбинате и получил водительское удостоверение, работал в автопарке, а в 1983 году был призван в ряды Советской Армии.

– Сразу нас, новобранцев, привезли в пересыльный пункт в Марьину Горку и около недели мы были в предвкушении, куда же отправимся для дальнейшей службы, – вспоминает собеседник. – А затем нас отправили в город Усть-Каменогорск Казахской ССР. Мы думали, что здесь же и останемся служить. Но как оказалось, в Казахстане был лишь курс молодого бойца. Здесь мы и принимали воинскую присягу. О такой романтике, как есть у нынешних солдат, чтобы на присягу приехали родственники или друзья, конечно же, никто не мог и мечтать.

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