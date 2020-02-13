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В Минске впервые прошел конкурс бородачей

13.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Больше всего атмосферу разогревали бородатые красавчики, количество которых на квадратный метр зашкаливало. Некоторые, чтобы померяться бородой, приехали в белорусскую столицу из США, Японии, Норвегии, Португалии и Израиля.

В Минске впервые прошел конкурс бородачей

В Минске впервые прошел конкурс бородачей

 
 
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Больше всего атмосферу разогревали бородатые красавчики, количество которых на квадратный метр зашкаливало. Некоторые, чтобы померяться...
 
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