ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индонезийский вулкан Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту 2 000 метров

13.02.2020 15:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана в стране. Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту две тысячи метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Индонезийский вулкан Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту 2 000 метров

В радиусе трёх километров от кратера объявлена запретная зона. Жителей призывают не приближаться к горе и соблюдать меры предосторожности.

Индонезийский вулкан Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту 2 000 метров

Местные службы спасения находятся в состоянии повышенной готовности. Повторные извержения могут привести к сходу смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней. 

Люди в материале: нет
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индонезии. В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана в стране. Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту две тысячи метров, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске впервые прошел конкурс бородачей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика