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Почти 50 золотых свадеб торжественно отметили в Гомельской области в 2019 году

13.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Почти 50 золотых свадеб торжественно отметили в Гомельской области в 2019 году

В Гомельской области в минувшем году в отделах загс региона провели почти 50 торжественных юбилеев золотых свадеб. Такая информация озвучена сегодня на коллегии главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

«Жители региона охотно отмечают золотые, серебряные, другие свадьбы», — отметил начальник главного управления юстиции облисполкома Александр Ткачев. Так, в прошлом году в области провели 47 торжественных обрядов золотых свадеб, 70 — серебряных.

Всего в минувшем году загсы региона составили более 46 тыс. записей актов гражданского состояния, из них более 9 тыс. — о заключении брака. При этом 63% пар это событие отметили в торжественной обстановке.

Заведующая сектором архива органов, регистрирующих акты гражданского состояния, главного управления юстиции Елена Бондарь подчеркнула, что большинство молодоженов в минувшем году были в возрасте до 31 года (5 179 женихов и 5 806 невест). Немалый процент пришелся и на категорию от 31 до 35 лет. «В то же время жители региона доказывают, что любви все возрасты покорны. В 2019-м регистрировались пары, в которых жениху и невесте было более 60 лет», — добавила заведующий сектором. Таких женихов было 220, невест — 149.

«В целом количество заключений браков в регионе увеличивается, 2019 год не стал исключением. Если говорить о расторжении браков, то, к сожалению, мы также констатируем рост. Однако их процент роста значительно ниже темпа роста заключения браков», — отметил Александр Ткачев.

Всего в регионе 26 отделов загс, в прошлом году в них работали 44 специалиста. «По нагрузке отделы Гомельской области на втором месте после Минска», — подчеркнул Александр Ткачев. На коллегии определили ориентиры деятельности загсов на 2020 год, подвели итоги 2019-го. Так, работа Калинковичского отдела была признана лучшей.

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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В Гомельской области в минувшем году в отделах загс региона провели почти 50 торжественных юбилеев золотых свадеб. Такая информация озвучена сегодня...
 
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